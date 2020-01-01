الهلال يتحرك لإيجاد بديل للثلاثي المحترف

إدارة نادي الهلال بدأت مساعيها للبحث عن ثلاثة محترفين أجانب

كشفت تقارير صحفية سعودية عن مفاجأة صادمة لجماهير نادي الهلال السعودي بشأن مصير بعض المحترفين المتألقين في صفوف الفريق خلال المواسم الأخيرة.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها قالت أن إدارة نادي الهلال بدأت مساعيها للبحث عن ثلاثة محترفين أجانب للموسم المقبل.

وتأتي هذه الخطوة نظرًا لقرب انتهاء عقود ثلاثة من محترفي الفريق مع نهاية الموسم الجاري، الفرنسي جوميس والإيطالي جيوفينكو والبرازيلي إدواردو.

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وتوقعت الصحيفة أن إدارة النادي الحالي برئاسة فهد بن نافل لن تُجدد عقود الثلاثي وقد تكون الرغبة مشتركة بين كلا الطرفين.

وكانت العديد من التقارير الصحفية التركية قد أكدت أن نادي جلطة سراي يستهدف إعادة الهداف الفرنسي جوميس مُجددًا وهو ما يلقي قبولاً لدى اللاعب.

اللاعب الأخر، هو البرازيلي كارلوس إدواردو، حيث توقعت تقارير رحيله عن الهلال متجهًا إلى أحد أندية الدوري الإماراتي أو العودة إلى بلاده مُجددًا.

الأمر نفسه مع الإيطالي سبيستيان جيوفينكو، الذي قالت تقارير إيطالية أن زوجة اللاعب ترغب في العودة إلى أوروبا مُجددًا مما قد يساهم في رحيله