الهلال يتجاهل عبدالله عطيف .. وترقب الشباب والأهلي

لاعب وسط الهلال في طريقه للرحيل إلى فريق آخر في نهاية الموسم الحالي

لم يجد عبد الله عطيف لاعب وسط نادي الهلال أي اهتمام من جانب ناديه، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده، التي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر خلال الفترة الحالية، حيث لا توجد رغبة حتى الآن لتجديد عقده.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن وكيل أعمال عطيف تلقى بالفعل العديد من العروض من أجل التعاقد مع لاعب الوسط، حيث يمتلك الآن عرضين، الأول من الأهلي والثاني من الشباب.

الأهلي يعرض على عطيف الحصول على مبلغ 5.5 مليون ريال في الموسم لمدة 3 سنوات، ونفس المدة من جانب نادي الشباب، بقيمة 5 ملايين ريال في الموسم الواحد.

ويفضل عطيف الانتقال إلى الشباب على الرغم من أنه أقل ماديًا من الأهلي، لأنه يريد الاستمرار في الرياض وعدم الخروج منها، وفي نفس الوقت لم يغلق الباب أمام الراقي.

ولكن يبقى عطيف منتظرًا أي تحرك من جانب الهلال لتمديد عقده، وإذا لم يجد أي تطورات سينظر إلى العروض التي وصلت له، في ظل تلقيه أيضًا بعض العروض الخليجية الأخرى.