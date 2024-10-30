بـ"مقطع فيديو وتعليق" .. الهلال يحسم مصير ياسين بونو من ديربي النصر

الهلال تأثر بغياب ياسين بونو رغم الانتصارات..

جماهير نادي الهلال تترقب عن كثب، "مصير" المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، قبل ديربي الرياض الكبير أمام النصر، مساء يوم الجمعة القادم.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الهلال يحل ضيفًا على النصر، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقبل هذا الديربي.. تعرض بونو لـ"الإصابة"، وتحديدًا خلال تواجده مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الماضي "أكتوبر 2024"؛ ما أدى إلى غيابه عن الهلال في مواجهتي الفيحاء والتعاون في الأسبوعين السابع والثامن من مسابقة دوري روشن السعودي، وضد العين الإماراتي في الجولة الثالثة من النخبة الآسيوية، وأمام الطائي في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

GOAL

وحقق الزعيم الهلالي الفوز في جميع هذه المباريات، مع استقباله 5 أهداف، 4 منهم كانوا خلال الفوز بـ"خماسية" على الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، بملعب "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي ظل قلق الجماهير الهلالية؛ نشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لتدريبات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لديربي الرياض أمام النصر.

ياسين بونو ظهر في هذا المقطع؛ وهو يشارك في التدريبات مع باقي زملائه في الهلال بـ"شكل طبيعي"، ما يؤكد جاهزيته لدخول قائمة الفريق الأول لكرة القدم أمام النصر، في الديربي المرتقب.

وأعطى الهلال مؤشرًا جديدًا أيضًا على جاهزية بونو البالغ من العمر 33 سنة؛ عندما علق قائلًا: "أنا أعرف (حارسي) حتى في أحلك الأوقات!".

جدير بالذكر أن بونو انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني؛ حيث ساهم بشكل كبير في إنجازات الفريق الأول، بالحصول على الثلاثية المحلية التاريخية الموسم الماضي، قبل التتويج بكأس السوبر السعودي مطلع العام الرياضي الحالي.