مفاجأة صادمة للهلال .. كشف مدة غياب ياسين بونو "المحتملة" عن الملاعب

الهلال مُقبِل على مباريات قوية للغاية..

حالة من "القلق" يعيشها نادي الهلال السعودي وجماهيره، في الوقت الحالي؛ بسبب إصابة النجم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

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بونو البالغ من العمر 33 سنة، تعرض للإصابة في "العضلة الخلفية"، خلال فوز منتخب المغرب على جمهورية إفريقيا الوسطى (5-0)، مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

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وقتها.. خرج حارس الفريق الهلالي من أرضية الملعب، في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول؛ وسط تأكيدات من اللاعب نفسه، بأن الإصابة ليست خطيرة.

لكن.. صحيفة "المنتخب" المغربية فجرت مفاجأة صادمة للزعيم الهلالي، بشأن مدة غياب ياسين بونو "المحتملة"؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في الأيام الماضية.

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وأعلنت الصحيفة مساء اليوم الثلاثاء، أن الجهاز الطبي للمنتخب المغربي حدد مدة غياب بونو، بين 14 يومًا إلى ثلاثة أسابيع؛ حيث سيبدأ اللاعب برنامجه العلاجي للشفاء من الإصابة.

ومن المقرر أن يخضع بونو، لفحوصات طبية إضافية في نادي الهلال؛ من أجل تحديد مدة غيابه بشكل رسمي عن الفريق الأول لكرة القدم، الذي تنتظره العديد من المباريات القوية.

وخلال الـ3 أسابيع القادمة - وهي المدة المحتملة لغياب بونو -، سيواجه الهلال نظيره العين الإماراتي في بطولة النخبة الآسيوية، بالإضافة إلى الفيحاء والتعاون والنصر، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.