الهلال والوحدة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة الهلال والوحدة في الجولة الرابعة من الدوري السعودي 2023، والمقامة في ملعب الأمير فيصل بن فهد...

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الهلال 0X 0 الوحدة

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الوحدة الجمعة 16 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP الأمير فيصل بن فهد

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Shahid

0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-3-3

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - محمد جحفلي - علي آل بليهي - ياسر الشهراني

جوستافو كويلار - سلمان الفرج - أندريه كاريلو

سالم الدوسري - أوديون إيجالو - موسى إيجالو

تشكيل الوحدة:

التشكيل| 4-2-3-1

منير محمدي

عبد الإله بخاري - أوسكار دوراتي - ألبرتو بوتيا - نور الرشيدي

فيصل فجر - وليد باخشوين

عبد الكريم يودا - أنسيلمو دي مواريس - عبد العزيز نور

جون دافيد بوجيل

يدخل الزعيم المباراة وهو بالعلامة الكاملة بحصوله على 9 نقاط من 3 انتصارات له في الموسم الجديد، حيث فاز على الخليج والفيحاء والفتح على التوالي.

أما نادي الوحدة، فقد خسر مباراتيه الأولتين في الموسم الجديد من النصر والرائد على التوالي، ولديه مباراة الجولة الثالثة ضد أبها، سيسعى للفوز بها والعودة للمسار الصحيح.

أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والوحدة، في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد.