الهلال والنصر يرتكبان الخطأ نفسه .. "أم المصائب" تهدد قضية محمد كنو!

أحمد الأمير يكشف الخطأ الغريب الذي ارتكبته إدارتي الهلال والنصر أمام مركز التحكيم بعد اختيار المحكمين

تطور جديد تشهده قضية نادي النصر السعودي ضد جاره الهلال ولاعبه محمد كنو، لكن هذه المرة الأمر يشهد خطأً كبيرًا يهدد مسير القضية.

العالمي قدم استئنافًا لمركز التحكيم الرياضي السعودي بعد رفض لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاجه، بشأن مشاركة اللاعب في ديربي الرياض بين الفريقين في الجولة العاشرة من الموسم الجاري لدوري روشن، والذي انتهى بالتعادل 2-2، بداعي عدم انتهاء مدة العقوبة الموقعة عليه بالإيقاف على خلفية توقيعه للناديين في آن واحد في يناير الماضي.

واليوم، ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية فإنه تم تشكيل هيئة التحكيم في القضية، إذ اختار النصر حسان السيف، فيما عين الهلال عبد الرحمن العبد الكريم، وتم الاستقرار على أحمد أبو عمارة كمرجح.

وهنا، فجر الخبير القانوني أحمد الأمير مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكد أن جميع المحكمين ليسوا مختصين في القانون الرياضي، فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "على الجانب الشخصي أتمنى التوفيق للمحكمين في أداء مهامهم بعد اختيارهم من قبل أطراف القضية!، على الجانب العملي؛ جميع المحكمين المختارون غير مختصون في القانون الرياضي ولكن نحسبهم مطلعون وقادرون على أداء مهامهم بتفاني وأقدار".

وواصل الأمير على أن عدم الاختصاص يسبب مشكلة في القضية: "أساس النزاع يتطلب التخصص جدًا، وليس من الممكن أن يبت فيه شخص غير متخصص"، وهنا اعتبر الجمهور ما يحدث في القضية "أم المصائب" بغض النظر عن المنتصر في النهاية.

جدير بالذكر أن النصر يعول كثيرًا على هذه القضية في سباق جدول الترتيب، إذ حال الحكم لصالحه واعتباره فائزًا في المباراة، يعني أن الفارق بينه وبين الاتحاد؛ صاحب صدارة جدول الترتيب، سيكون نقطة وحيدة، مع بقاء ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم.