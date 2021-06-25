الهلال والنصر يتنافسان بقوة لضم لاعب الشارقة

من سينجح في ضم لاعب الشارقة؟

مازال يبحث مسؤولو ناديي الهلال والنصر، عن التعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يتنافس الناديين على التعاقد مع أحد لاعبي نادي الشارقة الإماراتي.

وأجرى نادي الهلال صفقتين حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تم التعاقد مع المالي موسى ماريجا، مهاجم بورتو البرتغالي، وحمد اليامي الظهير الأيمن لفريق القادسية.

وأشارت صحيفة "الخليج" الإماراتية إلى أن شركة الكرة بنادي الشارقة الإماراتي، قطعت شوطًا كبيرًا في إعارة مهاجم الرأس الأخضر ريكاردو جوميز، وذلك للموسم الثاني على التوالي.

وينتهي عقد جوميز مع نادي الشارقة بنهاية الموسم المقبل، ويرغب مسؤولي الشارقة في التخلص من اللاعب نهائيًا عن طريق إعارته لمدة موسم واحد.

وأضافت الصحيفة أن جوميز لديه خيارين الآن، الأول هو العودة إلى نادي بارتيزان الصربي، أو اللعب في الدوري السعودي، في ظل تلقيه عروضًا خلال الفترة الماضية.

وبعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن لاعب الرأس الأخضر يمتلك عروضًا من ناديي الهلال والنصر، من أجل الحصول على خدماته مع بداية الموسم الماضي.

الصحيفة الإماراتية أكدت على أن ريكاردو جوميز لديه الرغبة في العودة إلى ناديه الصربي بارتيزان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مما قد يجعل مسألة انتقاله إلى الدوري السعودي صعبة.

وتعاقد نادي الشارقة مع جوميز لمدة 3 مواسم، وتمت إعارته إلى نادي اتحاد كلباء في النصف الثاني من الموسم الأول له مع النادي، ثم تمت إعارته إلى نادي أرضوم سبور التركي.