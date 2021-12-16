الهلال والنصر: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

الهلال 0 × 0 النصر

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

وليد عبد الله

سلطان الغنام - علي لاجامي - عبد الإله العمري - منصور الشمري

عبد الله الخيبري - علي الحسن

أيمن يحيى - أندرسون تاليسكا - خالد الغنام

فينسنت أبو بكر

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

علي البليهي - متعب الفرج - جانج هيو سو -ياسر الشهراني

سلمان الفرج - جوستافو كويلار

موسى ماريجا - ماثيو بيريرا - سالم الدوسري

بافيتيمبي جوميس

ويحتل النصر المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 17 نقطة، والفوز على الهلال سيمنحه قفزة كبرى في جدول الترتيب.

أما النصر، الذي يعاني بشكل كبير في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين يرى في مباراة الهلال فرصة مثالية من أجل استعادة الثقة وتحسين النتائج.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، ويبتعد بفارق خمس نقاط عن الاتحاد المتصدر الحالي للترتيب، لكن "الزعيم" يملك مباراتين مؤجلتين الأولى منهما أمام النصر.

الهلال يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاث من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي، ومواصلة زحفه نحو المقدمة مع نهاية مبارياته المؤجلة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال واالنصر المؤجلة من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.