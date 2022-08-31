نتيجة مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي 2022-23

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الثانية من الدوري السعودي 2023، والمقامة في استاد الأمير فيصل بن فهد

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

الفيحاء 2X 0 الهلال

مباشر لحظة بلحظة

Goal Ar

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال- الفيحاء الأربعاء 31 أغسطس 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP استاد الأمير فيصل بن فهد

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

Shahid

90+3' نهاية المباراة بفوز الهلال بهدفين دون رد.

89' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

86' جوووووووووووووووووووول إيجالو يضيف الهدف الثاني للموج الأزرق، انطلاق من ديلجادو ثم تمريرة إلى سعود عبد الحميد الذي لعب عرضية أرضية من الجانب الأيمن قابلها إيجالو بتسديدة في الشباك.

80' عشر دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الثاني والمباراة.

75' ربع ساعة تفصلنا على نهاية المباراة والهلال متقدم بهدف دون رد.

68' جوووووووووووووووووووووووووول موسى ماريجا يسجل الهدف الأول للهلال، تبادل التمريرات بين لاعبي الموج الأزرق انتهت بتمريرة من سالم إلى ماريجا الذي سدد الكرة بقوة في الشباك.

61' تبادل التمريرات بين لاعبي الفريقين دون خطورة.

55' مرور عشر دقائق من الشوط الثاني والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

49' تسديدة من سالم الدوسري من مشارف منطقة الجزاء، تصدى لها ستويكوفيتش بثبات.

46' انطلاق الشوط الثاني.

45+2' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

44' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

36' أووووووووووووووووه أخطر فرص المباراة، ركنية للهلال لعبها بيريرا قابلها كاريلو برأسية ولكن ستويكوفيتش تألق وتصدى لها وحافظ على نظافة شباكه.

30' توقف المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

23' هدوء في أحداث المباراة.

17' فرصة خطيرة للهلال، كرة عرضية لعبها بيريرا مباشرة على المرمى ولكن ستويكوفيتش تألق وتصدى لها وحولها إلى ركنية.

11' سيطرة هلالية ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

5' مرور خمس دقائق من الشوط الأول واستمرار التعادل السلبي بين الفريقين.

0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-3-3

عبد الله المعيوف

ناصر الدوسري - علي البليهي - محمد جحفلي - سعود عبدالحميد

جوستافو كويلار - ماثيوس بيريرا - أندريه كاريلو

سالم الدوسري - إوديون إيجالو - موسى ماريجا

تشكيل الفيحاء:

التشكيل| 4-3-3

ستويكوفيتش

بندر ناصر - حسين الشويش - سامي الخيبري - محمد البقعاوي

ريكاردو ريلر - باولينيو - عبد الرحمن السفري

فيكتور رويز - ميلان بافكوف - سلطان مندش

الهلال كشر عن أنيابه مبكرًا هذا الموسم، بعد تقديم مباراة ممتعة أمام الخليج والتي نجح في الفوز بها بهدفين دون رد، ويريد مواصلة الانتصارات للحفاظ على لقبه تحت قيادة مدربه المخضرم رامون دياز.

على الجانب الآخر الفيحاء، يهدف للخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق على ملعبه، تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم، بعدما استهل الموسم بخسارة بهدف دون رد من ضمك.

أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الخليج والهلال، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على استاد الأمير فيصل بن فهد.