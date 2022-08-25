الهلال والخليج: مباشر لحظة بلحظة

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الخليج 2X 0 الهلال
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المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الملعب
الهلال- الخليج
الخميس 25 أغسطس 2022،
استاد الأمير محمد بن فهد
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الهلال يبدأ اليوم مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة الخليج— SHAHID (@ShahidVOD) August 25, 2022
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90+2' نهاية المباراة بفوز الهلال بهدفين دون رد.
88' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.
81' أوووووه هدف ملغي للخليج، لوجود تسلل
75' ربع ساعة تفصلنا على نهاية المباراة، والهلال متقدم بهدفين دون رد.
66' أووووووووووووه ركنية للخليج، تم لعبها بشكل قصير ثم عرضية مباشرة على مرمى المعيوف، ولكن الأخير يواصل التألق ويحافظ على نظافة شباكه.
60' مرور ربع ساعة من الشوط الثاني.
57' بداية قوية من الخليج في الشوط الثاني.
51' مرور أكثر من خمس دقائق من الشوط الثاني.
46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.
45+1' نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين دون رد.
44' الحكم يحتسب دقيقة واحدة محتسب بدل ضائع.
40' استمرار محاولات لاعبي الخليج ولكن المعيوف يحافظ على نظافة شباكه.
36' محاولة من الخليج عن طريق أيمن الحجيلي الذي سدد تسديدة أرضية تصدى لها المعيوف بثبات.
30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول.
26' جووووووووووووووووووووول الهدف الثاني للهلال، تمريرة طولية من إيجالو وصلت إلى ماريجا الذي انطلق نحو مرمى الخليج، وسدد الكرة في الشباك.
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2022
د25' ماريغا يسجل ثاني أهداف الهلال 🔥
الخليج 0 × 2 الهلال#الخليج_الهلال
#SSC pic.twitter.com/8dkYpTQfuf
22' ضغط من الهلال بحثًا عن الهدف الثاني وسط تراجع من لاعبي الخليج.
15' ربع ساعة مرت من الشوط الأول، والموج الأزرق متقدم بهدف دون رد.
13' أوووووه فرصة خطيرة للهلال، عرضية من الجانب الأيمن لعبها سعود عبد الحميد، ولكن الحارس يتصدى لها ويبعدها الدفاع إلى ركنية قبل أن تصل إلى ماريجا
10' مرور عشر دقائق من عمر المباراة، ولازالت السيطرة هلالية.
3' جوووووووووووووووووووووووول هدف أول مبكر للهلال خطأ دفاعي من لاعب الخليج، استغله سالم وانفرد بمرمى الهلال وسدد تسديدة قوية تصدى لها الحارس دوجلاس، وارتدت إلى إيجالو الذي وضع الكرة في الشباك.
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2022
د3' إيغالو يفتتح أول أهداف الهلال
الخليج 0 × 1 الهلال#الخليج_الهلال
#SSC pic.twitter.com/WyyqoERHVk
والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.
تشكيل الهلال:
التشكيل| 4-3-3
عبد الله المعيوف
ناصر الدوسري - علي البليهي - محمد جحفلي - سعود عبدالحميد
جوستافو كويلار - ماثيوس بيريرا - أندريه كاريلو
سالم الدوسري - إوديون إيجالو - موسى ماريجا
📋هُنـا قائمة "حامل اللقب" في الظهور الأول بطقم "الفخر" 💙#الهلال #الخليج_الهلال pic.twitter.com/wwplBRL3Zl— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 25, 2022
تشكيل الخليج:
التشكيل| 4-2-3-1
دوجلاس فريدريك
حسين النويقي - جمال بالعمري - عبد الله الحربي - عبد الله الشنقيطي
حازم الزهراني - أندريه بوكو
لوكاس سوزا - محمد السهلي - أيمن الحجيلي
صالح آل عباس
📋| قائمة المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل لمواجهة #الخليج_الهلال #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/VmbCPui0PU— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) August 25, 2022
الهلال سيهدف لبداية مشواره في الدوري هذا الموسم، بالخروج بنقاط المباراة كاملة، لبداية حملته في الحفاظ على لقبه، في موسم يتوقع له الجميع أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.
على الجانب الآخر الخليج، الصاعد حديثًا للدوري السعودي، سيريد اسعاد جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الخليج والهلال، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على استاد الأمير محمد بن فهد.
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