الهلال والاتفاق: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة الهلال ضد الاتفاق في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022..

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الهلال 1 × 0 الاتفاق

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الاتفاق السبت 18 سبتمبر 2021،

18:30 السعودية، 17:30 مصر شاهد VIP ملعب الأمير فيصل بن فهد

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مباريات اليوم السبت في الجولة الخامسة من

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الهلال أمام الاتفاق

الحزم أمام أبها

النصر أمام الاتحاد

في بث مباشر #ShahidVIP #الرياضة_على_شاهد_وGOBX https://t.co/oMCXGsNZXP pic.twitter.com/ousBOzNkBx — SHAHID (@ShahidVOD) September 18, 2021

48' نهاية الشوط الأول..

47' القصف الهلال مستمر، والكرة تصل للشهراني الذي يرسل عرضية من اليسار يبعدها دفاع الاتفاق.

46' ماريجا ينطلق في اليمين من جديد ويرسل عرضية كالعادة تمر بعيدة عن الجميع.

44' العلياااااااااااااان يرسل تسديدة من يمين منطقة الجزاء يبعدها مبولحي.

43' ماريجا ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

41' البليهي يغادر أرضية الملعب بعد تعرضه للإصابة.

35' الاتفاق يحاصر الهلال الذي يتراجع بدوره.

28' تصوييييييييييييييييبة من ناصر الدوسري في متابعة لركنية للهلال من اليسار، ومبولحي يتألق ويبعد الكرة.

24' ناصر الدوسري أرسل تمريرة وضعت ماريجا في مواجهة مبولحي الذي خرج من مرماه، فأرسل المالي تسديدة أرضية سكنت الشباك.

24' جووووووووووووووووول أول للهلال عن طريق ماريجا.

22' خطييييييرة للهلال بعرضية من خطأ من اليسار يبعدها الدفاع، فتجد الكرة قدم ناصر الدوسري الذي يرسل تسديدة تمر عالية إلى ضربة مرمى.

20' حصار هلالي على الاتفاق في هذه الأثناء

18' ماريجا أرسل بيني رائعة وضعت جوميس في مواجهة المرمى، فقابل الفرنسي الكرة بتسديدة أرضية مرت من على يمين مبولحي وارتطمت بالقائم.

18' يا ربااااااااااااااااااااااه! القائم الأيمن لمبولحي يحرم جوميس من هدف الهلال الأول.

14' سااااااااااالم يتوغل بالكرة في منطقة الجزاء ويتلاعب بالدفاع ثم يرسل تسديدة يسارية تخرج إلى ضربة مرمى.

13' عرضية من رااااااائعة من اليمين عن طريق ماريجا يبعدها مبولحي.

8' سعيد المولد يرسل عرضية من اليمين يخرج بها المعيوف هذه المرة ويمسك الكرة.

7' جوميس يستلم كرة في يمين منطقة الجزاء ثم يدور بها ويرسل تسديدة تصطدم بالشباك من الخارج.

2' خطييييييييييرة للاتفاق بعرضية من عبد الله السالم تخادع المعيوف وترتطم بالعارضة، ثم يبعد جانج الكرة للركنية.

1' بداية المباراة...

تشكيل الهلال

يعتمد المدرب ليوناردو جارديم على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

علي المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - مد الله العليان

ناصر الدوسري - جوستافو كويار

سالم الدوسري - ماتيوس بيريرا - موسى ماريجا

بافيتمبي جوميس

البدلاء: عبد الله الجدعاني - خليفة الدوسري - متعب المفرج - محمد كنو - لوسيانو فييتو - عبد الله الحمدان - محمد جحفلي - حمد اليامي - صالح الشهري.

📋 تعرّف على قائمة "حامل اللقب" في مواجهة الاتفاق ⚽️💙 #الهلال_الاتفاق pic.twitter.com/z8pBLamukt — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 18, 2021

تشكيل الاتفاق

يبدأ المدرب خالد العطوي بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

رايس مبولحي

سنوسي هوساوي - عبد الله الخطيب - سعيد الربيعي - سعيد المولد

فيليب كيش - علي هزازي - سوزا

عبد الله السالم - وليد أزارو - هزاع الهزاع

البدلاء: محمد الحايطي - سعد خيري - فهد الدوسري - حسن السليس - سعد السلولي - نعيم سليتي - أيوب عبد اللاوي - حامد الغامدي - إبراهيم محنشي.

لم يخسر نادي الاتفاق منذ بداية الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لكنه لم يفز إلا في مباراة واحدة وتعادل في ثلاث، ليمتلك بذلك 6 نقاط.

سيدخل الزعيم المباراة وهو منتشٍ بالفوز على نادي استقلال الإيراني وصعوده لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، أما آخر مبارياته في الدوري فكانت ضد الباطن وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليمتلك بذلك 7 نقاط.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الهلال والاتفاق ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد.