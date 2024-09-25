ليس لودي .. خالد الشنيف يُفجر مفاجأة مدوية بشأن "ضحية" عودة نيمار لقائمة الهلال في يناير

النجم البرازيلي يُتم علاجه وتأهيله حاليًا

فجر الإعلامي خالد الشنيف مفاجأة من العيار الثقيل حول ضحية إعادة قيد نيمار في قائمة الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مستبعدًا أن يكون الظهير الأيسر رينان لودي.

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النجم البرازيلي يخوض حاليًا المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد شفائه من جراحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي كان قد تعرض له في أكتوبر الماضي، وقد فضل المدرب جورج جيسوس استبعاده من قائمة الفريق الحالية في دوري روشن لحاجته لعدة أشهر حتى يكون جاهزًا تمامًا للعودة إلى الملاعب.

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التوقعات تُرجح قيد نيمار على حساب لودي، الذي حاول الهلال التخلص منه في الصيف دون أن ينجح، لكن الشنيف وخلال تقديمه برنامجه "دورينا غير" توقع خطوة مفاجئة وصادمة من المدرب البرتغالي تتمثل باختيار المدافع خاليدو كوليبالي ليكون ضحية عودة البرازيلي للقائمة.

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وأوضح حيثيات توقعه قائلًا "مما أشاهده، لا أستبعد أن يكون كوليبالي ضحية عودة نيمار لقائمة الهلال في يناير. جيسوس برأيي يفكر بالأمر بالفعل، وقد أشار إلى ذلك بقرار استبعاده من مباراة الاتحاد الصعبة والحاسمة في مشوار المنافسة على الدوري".

أضاف "استبعاد كوليبالي من تلك المباراة المفصلية مؤشر على إمكانية تخلي المدرب عن المدافع السنغالي في الكثير من مباريات الموسم الجاري، قد يُفضل التعاقد مع مدافع سعودي إضافي والاعتماد على حسان تمبكتي وعلي البليهي في الدفاع".

يُشار إلى أن جيسوس فسر اختيار لودي أمام الاتحاد واستبعاد كوليبالي بمحاولة إيقاف خطورة وسرعة موسى ديابي جناح العميد.