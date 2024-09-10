الهلال يرفع قائمته الآسيوية .. وحسم مصير نيمار!

الهلال يخطط لاستعادة عرشه الآسيوي الضائع..

رفع مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، "قائمته الآسيوية" إلى الاتحاد القاري للعبة؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة النخبة، والتي تعتبر امتدادًا لمسابقة دوري الأبطال بـ"مسمى ونظام جديد".

الهلال خسر لقب آخر نسخة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024 بـ"النظام والمسمى القديم"؛ عندما سقط أمام العملاق الإماراتي العين، في نصف النهائي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الثلاثاء، ضمت قائمة الفريق الهلالي التي تم رفعها للاتحاد القاري، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس؛ 31 لاعبًا "من بينهم 10 أجانب".

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الصحيفة كشفت عن تصدر الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، القائمة الرسمية للزعيم الهلالي، في بطولة النخبة الآسيوية؛ على الرغم من عدم شفائه من إصابة "القطع في الرباط الصليبي"، حتى الآن.

ويتيح نظام لائحة التسجيل الآسيوية، تعديل 5 أسماء قبل أول مباراة للفريق بـ"خمسة أيام"، وعند انتهاء المهلة تُعد القائمة المرفوعة نهائية، حتى ختام الجولة السادسة.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سيستهل مشواره في بطولة النخبة الآسيوية، يوم 17 سبتمبر الجاري؛ عندما يحل ضيفًا على الريان القطري، في العاصمة الدوحة.