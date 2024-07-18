ارتبط بالهلال .. نجم آرسنال السابق يفجرها: "منعوني من اللعب في السعودية بسبب سمعتهم!"

كواليس صادمة يكشف عنها نجم آرسنال السابق..

كشف أحد النجوم السابقين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، عن "كواليس صادمة" في فشل انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال صيف العام الماضي.

دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، في يناير من عام 2023؛ ليعقبه العديد من الأسماء الكبرى.

وفي هذا السياق.. اعترف النجم الإيفواري نيكولاس بيبي، بتلقيه عرضًا ضخمًا من السعودية، خلال صيف العام الماضي؛ في الوقت الذي كان يرغب فيه بالرحيل عن آرسنال.

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بيبي قال في تصريحات مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "الأموال لم تكن تهمني أبدًا.. كان هدفي الأول؛ هو الانتقال إلى فريق يوفر لي اللعب بشكل منتظم".

وأشار النجم الإيفواري إلى أنه تلقى العديد من العروض الأوروبية الأخرى، بخلاف السعودية؛ إلا أن آرسنال رفضهم جميعًا، لأنهم لا يلبوا طموحات النادي "المالية".

وأوضح نيكولاس بيبي أنه تفاجأ بمسؤولي نادي آرسنال، يوافقون على "فسخ عقده" بعد نهاية السوق الأوروبي؛ ولكنهم اشترطوا عليه عدم الانتقال إلى دوري روشن السعودي.

وأضاف بيبي عن ذلك: "رفض آرسنال انتقالي إلى السعودية؛ له علاقة بالحفاظ على سمعة النادي الإنجليزي وصورته في الوسط الرياضي العالمي".

وأكد نجم آرسنال السابق على أنه بعد "منعه" من الانتقال للسعودية والخليج؛ لم يجد أمامه إلا السوق التركي، حيث اضطر إلى الانضمام لنادي طرابزون سبور، الذي لعب في صفوفه في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، قبل أن يصبح حرًا في صيف العام الحالي.

جدير بالذكر أن اسم بيبي البالغ من العمر 29 سنة، ارتبط بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في صيف العام الماضي.