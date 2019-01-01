ماذا تعرف عن فريق أوراوا الياباني منافس الهلال في النهائي الآسيوي

يخوض الفريق مبارياته على ملعب "سايتاما 2002" وقد أنشئ الأخيرة من أجل استضافة كأس العالم 2002

تنتظر جماهير الكرة العربية مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الهلال السعودي وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تقام المباراة الأولى في الرياض يوم 9 نوفمبر، ويقام الإياب وفي اليابان يوم 24 من الشهر ذاته.

النادي الياباني الذي تأسس في 30 نوفمبر 1949، يطمح في تحقيق لقب ثالث في رصيده بدوري أبطال آسيا، بعدما حصل عليه مرتين من قبل بالنظام الجديد للبطولة، وذلك عامي 2007 و 2017.

ويخوض الفريق مبارياته على ملعب "سايتاما 2002" والذي تم إنشاءه من أجل استضافة كأس العالم 2002، التي احتضنتها اليابان بالتعاون مع كوريا الجنوبية.

منافس الهلال، يَحمل الاسم القديم للمدينة التي تُسمى حاليا "سايتاما"، وكان من الفرق التي حاولت إعادة كرة القدم في اليابان بعد نكبة الحرب العالمية الثانية، بمشاركته بصفته تابعا لشركة السيارات Mitsubishi في أول مسابقة عام 1950.

وكانت حقبة الفريق الكارثية في أواخر التسعينات عندما هبط لدوري القسم الثاني، تحديدا عام 1999، لكن بعد عودته في النصف الأول من الألفية الجديدة، نجح بالفوز بأول لقب دوري للمحترفين عام 2006، وفي نفس العام فاز بدوري أبطال آسيا على حساب سبهان أصفهان في النهاية.

الفريق الياباني كعادة الكرة الآسيوية، وبالتحديد دول شرق آسيا التي يمتلك المهارة والإبداع، بتواجد اللاعبين المحليين، الذين يمتازون بالقوة واللياقة البدنية بمواصفات اللاعب الآسيوي قصير القامة، الذي لا يكل ولا يمل من الركض طالما قدميه في الملعب.

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أوراوا الذي بدأ بدعم من شركة "ميتسوبيشي" الصناعية وشارك في الدوري الياباني حمل أيضًا شعار شركة "الماسات الثلاث"، ولهذا يلقب الآن بـ"ريد داياموندس".

وفيما يخص القيمة السوقية للفريق الحالي فهي تصل إلى 29.80 مليون يورو، متربعًا على صدارة أعلى الأندية اليابانية من حيث القيمة السوقية.

أرقام لاعبي أوراوا :

يبلغ متوسط أعمال لاعبي أوراوا 26.7 سنة، حيث يُعتبر اللاعب يوكي آبي أكبر اللاعبين في الفريق، حيث يبلغ 38 عامًا.

هداف الفريق هو اللاعب الياباني شينزو كوروكي برصيد 12 أهداف، والذي يتربع على صدارة هدافي فريقه خلال الموسم الحالي.

أما في صناعة اللعب فيأتي اللاعب ريوسوكي ياماناكا على رأس أكثر اللاعبين صناعة للأهداف خلال الموسم الحالي بصناعة 4 أهداف لزملائه.

أبرز لاعبي أوراوا :

يبرز في خط الهجوم المهاجم شينزو كوروكي اللاعب الملقب بـ"المروحة"، حيث سجل خلال هذه النسخة 8 أهداف، أما بشكل عام خلال الموسم فقد سجل اللاعب 12 هدف في بطولة الدوري.

ويبلغ كوروكي من العمر 33 عامًا، وشارك في 12 مباريات ضمن البطولة الآسيوية، متواجدًا بشكل أساسي في جميع المواجهات.

وفي خط الوسط كازوكي ناكساوا صاحب الـ27 عامًا الذي استدعي إلى تشكيلة أوراوا الآسيوية في 10 مناسبات، 7منها كأساسي، مسجلاً هدف وحيد وصنع هدفان.

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مدرب أوراوا الياباني :

يقود المدرب المحلي تسويوشي أوتسوكي عن اللقب القاري الأول في تاريخه والثالث للفريق الياباني، والذي جاء للفريق قبل ستة أشهر حينما أقالت إدارة النادي الياباني، المدرب البرازيلي أوزفالدو أوليفيرا، بعد الهزيمة أمام سانفريس هيروشيما بنتيجة 0-4 في الدوري رغم وصول الفريق لدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، ليكلف مساعده الياباني أوتسوكي، بالمهمة فنجح معه بتحقيق نتائج مقبولة محليًا فيما وصل للنهائي قاريًا.

ترتيب أوراوا في الدوري الياباني :

يمر ممثل الكرة اليابانية في نهائي دوري أبطال آسيا بحالة تخبط كبيرة على الصعيد المحلي، فالفريق تلقى 3 خسائر مؤخرًا أخرها كان أمام فريق كاوازاكي تسببت في سوء وضعه بمنافسات الدوري المحلي، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة جمعهم من 32 مباراة.

إنجازات فريق أوراوا ريدز :

درع الدوري الياباني -بنظامه الجديد- مرة واحدة في عام 2006.

كأس الدوري الياباني 2003 و2016.

كأس اليابان 6 مرات أعوام 2006، 2005، 1980، 1978، 1973، 1971.

كأس السوبر اليابان مرة واحدة فقط عام 2006.

دوري أبطال آسيا مرتين عام 2007،2017.