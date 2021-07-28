مهاجم الهلال والمنتخب السعودي الأولمبي تعرض لانتقادات كثيرة خلال أولمبياد طوكيو 2020

سخر الإعلامي الرياضي مبارك الشهري من إعلام نادي الهلال السعودي موجهًا رسالة إلى عبد الله الحمدان؛ مهاجم المنتخب السعودي الأولمبي والزعيم، مؤكدًا أن إعلام ناديه سيصنع منه أسطورة بعد تسجيل هدف واحد.

الحمدان قدم أداءً مخيبًا للآمال مع الأخضر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، جعله محل انتقادات كبيرة هو ومدربه سعد الشهري، للإصرار على مشاركته رغم تراجع مستواه الملحوظ.

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صاحب الـ21 عامًا كان قد انضم للزعيم في يناير 2020، قادمًا من نادي الشباب، لكنه منذ ذلك الحين اختفى عن الأنظار، ويظل حبيسًا لمقاعد بدلاء الأزرق.

وكتب الشهري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انتهت مشاركة منتخبنا، رسالتي للنجم عبدالله الحمدان : لا تيأس انت في نادي يختصر عليك اعلامه الوقت والجهد ليجعلك اسطورة".

وأضاف: "كل ما عليك هو تسجيل هدف واحد فقط في النصر حتى وإن كان تسلل و ستأتيك الألقاب والأسطرة والمجد . سبقك على هذا المجد اساطير كبار آخرهم الاسطورة جحفلي".

انتهت مشاركة منتخبنا

رسالتي للنجم عبدالله الحمدان :

لا تيأس انت في نادي يختصر عليك اعلامه الوقت والجهد ليجعلك اسطورة

كل ما عليك هو تسجيل هدف واحد فقط في #النصر حتى وإن كان تسلل و ستأتيك الألقاب والأسطرة والمجد . سبقك على هذا المجد اساطير كبار آخرهم الاسطورة جحفلي . — مبارك الشهري (@Mubark_m9) July 28, 2021

محمد جحفلي؛ مدافع الهلال، كان قد سجل هدفًا قاتلًا في مرمى النصر، في الدقيقة 119 من الأشواط الإضافية بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2015، وهو ما عُرف بـ"الجحفلة"، ونجح بعدها الزعيم في حسم المباراة لصالحه بركلات الترجيح.

يذكر أن المنتخب السعودي الأولمبي ودع منافسات الأولمبياد بعدما تلقى ثلاث هزائم في دور المجموعات أمام كوت ديفوار (2-1)، وألمانيا (3-2)، وأخيرًا البرازيل (3-1).