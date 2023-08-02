الهلال مدلل؟ "رونالدو وماني خير دليل على ذلك!"

أحمد رفعت
Al Nassr - Cristiano RonaldoGOAL AR
الهلالدوري روشن السعوديثقافةالنصركريستيانو رونالدوساديو ماني

هل يستحق الهلال لقب المدلل؟

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في ظل الصراع الشرس بين أندية المملكة وجماهيرها خلال السنوات الماضية، والذي تفوق فيه الهلال، أطلقت جماهير النصر الغريم التقليدي اسم "المدلل" على الزعيم، ولكن هناك أمرًا أثبت عكس ذلك.

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ولكن في سوق الانتقالات الصيفي 2023، نجحت الأندية السعودية في إبرام تعاقدات نارية، ولكن جماهير الهلال لا تشعر بالرضا حتى الآن، بسبب عدم التعاقد مع نجوم من الصف الأول من وجهة نظرهم.

وعلق الإعلامي الرياضي حمود القحطاني عبر حسابه على "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ساخرًا من مقولة "الهلال مدلل"، مدللًا على ذلك بتعاقدات النصر.

وجاء نص تغريدة القحطاني كالآتي: "قيمة صفقتي كريستيانو وماني فقط مليار ونصف، ويقولون الهلال مدلل".

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وأعلن النصر أمس الثلاثاء عن التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني، لينضم إلى كتيبة النصر، استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 48495كريم بنزيما
  • 4555خاليدو كوليبالي
  • 6362روبرتو فيرمينو
  • 3915نجولو كانتي
  • 7940مارسيلو بروزوفيتش
  • 12666صفقة أخرى
83933 الأصوات