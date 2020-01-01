مدالله العليان: نعتذر لجماهير الهلال، قدمنا أداءً جيدًا ولكن!

الوحدة أوقف سلسلة اللاخسارة للهلال

تقدم مدالله العليان مدافع الهلال باعتذاره لجماهير الفريق عن الخسارة أمام الوحدة، مؤكدًا أنهم قدموا أداءً جيدًا لكن دفعوا ثمن إهدار العديد من الفرص.

حامل اللقب تجرع خسارته الأولى في الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وذلك بسقوطه في مباراة الجولة الثامنة أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف على استاد الملك فهد الدولي مساء اليوم الأحد.

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الهلال تأخر في النتيجة بعد مرور 7 دقائق فقط من البداية، وقد بحث عن التعادل طويلًا حتى أدركه عند الدقيقة الـ70 بواسطة بافيتمبي جوميس، وبعدها حاول جاهدًا الوصول لهدف الفوز وأهدر العديد من الفرص السهلة حتى عوقب بهدف قاتل من الوحدة عند الدقيقة الـ90.

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العليان أوضح في البداية أن سياسة المداورة التي يتبعها المدرب رازفان لوشيسكو كانت خلف تواجده في خانة الظهير الأيسر لا الأيمن كما اعتاد، مشيرًا إلى عدم وجود مشكلة لديه في هذا الأمر لقدرته اللعب في المركزين.

مضيفًا حول اللقاء للقنوات السعودية الرياضية "نعتذر في البداية لجماهيرنا الغالية ومبروك لأشقائنا في الوحدة، سيطرنا على المباراة تمامًا اليوم وأهدرنا عديد الفرص، لكن تلك كرة القدم".

أضاف "الأهم أن نُظهر شخصيتنا وقد فعلنا وقدمنا أداءً جيدًا لكننا أهدرنا الفرص المتاحة لنا ولم يُكتب لنا الفوز، نأمل أن يحمل المستقبل الأفضل لنا".

تابع حول تواجده في يسار الدفاع "المدرب لوشيسكو أراد إراحة ياسر الشهراني، لم أجد مشكلة في اللعب على يسار الدفاع وقدمنا مباراة جيدة، خروج محمد البريك كان للإصابة وبعدها عدت للجانب الأيمن، الهلال بحث عن الفوز بجدية والمدرب قام بما يلزم لكن التوفيق لم يكن حليفنا".