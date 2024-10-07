بسبب سلوك نجم الهلال العنيف! .. الكشف عن عقوبة "فيفا" ضد محمد كنو بعد طرده مع السعودية

اللاعب خرج من قائمة السعودية في التوقف الدولي الحالي..

حسمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقوبتها ضد محمد كنو، متوسط ميدان نادي الهلال السعودي؛ على خلفية طرده مع المنتخب الوطني ضد الصين.

كنو تحصل على كارت أحمر "طرد"، في الدقيقة 19 من عمر مباراة السعودية والصين، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ بعد ضربه لاعب الفريق المنافس، بدون كرة.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" مساء اليوم الإثنين، عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق بـ"فيفا"، كنو بـ"الإيقاف" 3 مباريات مع منتخب السعودية؛ بسبب السلوك العنيف.

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وإلى جانب الإيقاف 3 مباريات.. غرمت اللجنة، متوسط ميدان الفرق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ومنتخب الأخضر، مبلغًا يُقدر بـ5 آلاف فرنك سويسري "21.9 ألف ريال سعودي".

السعودية تعادلت على أرضها ووسط جماهيرها (1-1) مع أندونيسيا، في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية، قبل أن تفوز بـ"هدفين لواحد" على مستضيفها منتخب الصين؛ لتجمع 4 نقاط من مباراتين، في وصافة المجموعة الثانية.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، سيستضيف اليابان ثم البحرين، يومي 10 و15 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.