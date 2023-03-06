الهلال في مجموعة نارية والنصر رفقة الزمالك .. نتائج قرعة كأس الملك سلمان للأندية

16 فريقًا يشاركون في دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية، حيث تستضيف الرياض نهائيات البطولة

أجرى الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الإثنين، قرعة دور المجموعات للبطولة العربية للأندية، في العاصمة السعودية "الرياض".

هذه النسخة ستحمل اسم خادم "كأس الملك سلمان للأندية"، نسبةً إلى خادم الحرمين الشريفين، على أن تستضيف السعودية نهائيات البطولة.

وأسفرت القرعة عن وقوع الاتحاد السعودي في المجموعة الأولى رفقة الترجي التونسي والشرطة العراقي، وينضم لهم أحد المتأهلين من الأدوار التمهيدية.

أما الهلال السعودي فجاء في المجموعة الثانية، رفقة السد القطري والوداد المغربي، ورابعهم سيكون أحد المتأهلين من الأدوار التمهيدية.

ثالث الفرق السعودية "النصر" حل بالمجموعة الثالثة، التي تضم الزمالك المصري، وينضم لهما فريقان من المتأهلين من الأدوار التمهيدية.

بينما أوقعت القرعة شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي رفقة فريقين من المتأهلين من الأدوار التمهيدية، في المجموعة الرابعة.

جدير بالذكر أن الرجاء المغربي هو بطل آخر نسخة من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال"، والتي أقيمت عام 2021م، إذ حقق الفوز في النهائي أمام الاتحاد السعودي في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 4-4.