بعد مزاعم تورط الهلال .. حسم جدل عدم سداد قيمة صفقة متعب الحربي إلى الشباب

الصفقة الأغلى في تاريخ اللاعبين السعوديين..

"نادي الهلال لم يسدد قيمة صفقة التعاقد مع متعب الحربي!".. خبر انتشر بقوة خلال الساعات القليلة الماضية، وأثار جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي.

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الحربي البالغ من العمر 24 سنة، انتقل من الشباب إلى نادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، في أغلى صفقة بتاريخ اللاعبين السعوديين؛ حيث قدرت بـ123 مليون ريال تقريبًا، بالإضافة إلى إعارة متوسط الميدان الشاب مصعب الجوير من الزعيم إلى الليث، لمدة موسم رياضي واحد.

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وحسب بعض التقارير، في الساعات القليلة الماضية؛ لم يسدد الزعيم الهلالي أي ريال - حتى الآن -، من القيمة المالية الضخمة للتعاقد مع الحربي، في الميركاتو الصيفي الماضي.

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وفي هذا السياق.. نقل الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، مقدم برنامج "برا 18"، عن مصادر خاصة؛ تأكيدها على عدم صحة هذه الأخبار المنتشرة، بخصوص صفقة الظهير الأيسر الشاب.

المصادر أكدت أن الهلال اتفق مع الشباب، على سداد قيمة صفقة التعاقد مع متعب الحربي، على "أقساط" وفي تواريخ محددة، معلنة التزام إدارة الزعيم، برئاسة فهد بن نافل، بدفع جميع الأموال في هذه التواريخ.

وأوضحت المصادر أن هُناك بعض "الأقساط" المتبقية من قيمة الصفقة، إلا أن تواريخها لم تأت بعد؛ بينما كل الأقساط الأخرى تم سدادها بالفعل، بدون أي تأخير.

جدير بالذكر أن الهلال تعاقد مع الحربي، بالإضافة إلى الظهير الأيمن جواو كانسيلو من نادي مانشستر سيتي؛ كتعويض عن رحيل سعود عبدالحميد، الذي انتقل إلى نادي روما، في الميركاتو الصيفي الماضي.