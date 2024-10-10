رسالة للأخضر .. أول تعليق من علي البليهي بعد استبعاده من المنتخب السعودي

مدافع الهلال يتحدث لأول مرة بعد القرار الصادم من مانشيني

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره اليابان في جدة مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهو اللقاء الذي يغيب عنه المدافع علي البليهي بقرار من المدرب روبرتو مانشيني.

المدرب الإيطالي صدم الجميع باستبعاد المدافع المخضرم من قائمة الأخضر لمواجهة اليابان والبحرين، وقد علل ذلك بتراجع مستواه الفني لكن البعض تحدث عن خلافات ومشادة حدثت بين الرجلين خلال مواجهة الصين الأخيرة.

البليهي لم يتحدث أبدًا طوال الأيام الماضية، التي تلت قرار مانشيني، لكنه خرج عن صمته اليوم قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام اليابان، وقد اكتفى رسالة دعم وتشجيع للأخضر وزملائه اللاعبين لتخطي ذلك اللقاء الصعبة.

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إذ كتب عبر منصة إكس "الله يوفق صقورنا الخضر الليلة؛ وفالكم الفوز بإذن الله ونفرح كلنا فرحة وطن. منصور يا أغلى شعار".

يُشار إلى أن المنتخب السعودي يحتل وصافة المجموعة الثالثة، في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، برصيد 4 نقاط، مبتعدًا بفارق نقطتين عن اليابان - المتصدرة بالعلامة الكاملة -، حيث تعادل الأخضر مع إندونيسيا (1-1)، ثم فاز على الصين (2-1) في أولى جولتين.