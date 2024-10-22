نجم الهلال قارن بين السعودية والبرازيل

أكد البرازيلي مالكوم نجم الهلال أن هدفه وزملاءه هذا الموسم الفوز بجميع البطولات للوصول إلى كأس العالم للأندية في أفضل حال ممكنة، مشيرًا إلى رغبتهم المنافسة خلال البطولة العالمية التي ستقام في أمريكا صيف 2025.

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صاحب الـ27 عامًا وصف انضمامه للهلال بالتاريخي خاصة اللعب بجانب قدوته وبطله في كرة القدم، نيمار، وقد وصف اللعب بجانبه بأنه شعور مختلف عن اللعب بجانب ليونيل ميسي أو ضد كريستيانو رونالدو، إذ قال في حوار مع حساب دوري روشن على منصة إكس "اللعب بجانب نيمار في فريق واحد وأن أكون صديقه خارج الملعب هو إنجاز بحد ذاته، لقد لعبت بجانب ميسي وضد رونالدو لكن نيمار شعور مختلف، التواجد بجانبه هو شرف سأظل فخورًا به على الدوام. آمل أن يعود قريبًا".

وأشاد مالكوم باللاعبين السعوديين وقدراتهم الفنية والبدنية وقد اختار الثلاثي سالم الدوسري وسلمان الفرج وسعود عبد الحميد تحديدًا ضمن الأفضل، كما أشار إلى أن العاطفة والشغف الكبير بكرة القدم هي وجه الشبه بين الشعبين السعودي والبرازيلي، موضحًا أن ذلك ساعده كثيرًا على الانسجام والتأقلم.

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وأضاف حول هدف النادي هذا الموسم "نريد الفوز بكل شيء، محليًا وقاريًا، أريد تحديدًا الفوز بدوري أبطال آسيا الذي لم أفز به سابقًا. نريد تحقيق ذلك حتى نصل كأس العالم للأندية في أفضل حال، ولم لا ننافس على شيء هناك!".

وأوضح مالكوم أنه شخص منزلي، لا يخرج سوى لبعض المطاعم، مشيرًا إلى حبه للعبة "Call of duty"، وأتم بالكشف عن سبب توتره في الفترة الحالية وهو انتظار طفله الأول، حيث تبقى لموعد ولادته شهر تقريبًا.