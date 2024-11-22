"الهلال اتخذ قراره" .. عرض ضخم من هذا الفريق للتعاقد مع مالكوم في الشتوية!

مالكوم أحد أهم لاعبي الهلال منذ الموسم الماضي..

تلقى نادي الهلال السعودي، عرضًا مغريًا؛ لشراء عقد النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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مالكوم البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من نادي زينيت سانت بطرسبورج الروسي؛ وبعقد لمدة 4 سنوات حتى 30 يونيو 2027.

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ووفقًا لبرنامج "الأول" مساء اليوم الجمعة، تلقت الإدارة الهلالية "عرضًا ضخمًا" من نادي أمريكي؛ من أجل شراء ما تبقى من عقد النجم البرازيلي.

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البرنامج لم يذكر اسم هذا النادي؛ إلا أنه كشف عن أنه الفريق الذي يتصدر المشهد الكروي في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا؛ في إشارة على الأغلب إلى إنتر ميامي.

ويضم إنتر ميامي أسماء عالمية تاريخية في كرة القدم؛ على رأسهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، إلى جانب الثنائي الإسباني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وأعلن برنامج "الأول"، رفض مجلس إدارة نادي الهلال "الاستغناء" عن مالكوم، على الرغم من هذا العرض الأمريكي الضخم؛ حيث تمسك ببقاء اللاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن مالكوم دي أوليفيرا، سجل 26 هدفًا وصنع 19 آخرين، خلال 63 مباراة رسمية مع نادي الهلال، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ منذ الانضمام إليه في 2023 وحتى الآن.