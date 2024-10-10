حسم قضية نجم الهلال .. "كاس" تصدر قرارها في صراع برشلونة وزينيت بسبب صفقة مالكوم

المحكمة الرياضية قالت كلمتها الأخيرة..

اتخذت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، قرارها النهائي في صراع العملاق الإسباني برشلونة، مع نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي؛ بشأن النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الهلال السعودي الحالي.

مالكوم البالغ من العمر 27 سنة، انتقل من برشلونة إلى زينيت في صيف عام 2019، مقابل 41.5 مليون يورو تقريبًا، مع بند ينص على حصول العملاق الإسباني على مكافأة مالية تُقدر بـ490 ألف يورو، في كل مرة يتأهل فيها الفريق الروسي، إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

لكن.. النادي الروسي لم يدفع هذه المكافأة إلى العملاق الإسباني؛ قائلًا إنه حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدم سداد هذا المبلغ، بعد قرار استبعاده قاريًا في مارس 2022؛ على خلفية الأزمة الأوكرانية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، مساء اليوم الخميس، صعدت إدارة نادي برشلونة القضية إلى "كاس"، خلال الفترة الماضية؛ إلا أن المحكمة الرياضية الدولية أيّدت قرار "فيفا"، رافضة سداد زينيت قيمة هذه المكافأة.

وبعد 4 سنوات مع الفريق الروسي.. انتقل مالكوم دي أوليفيرا إلى نادي الهلال، في صيف عام 2023، مقابل 60 مليون يورو تقريبًا، محققًا معه أربعة ألقاب رسمية - حتى الآن -.

جدير بالذكر أن مالكوم سجل 25 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 56 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.