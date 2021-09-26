"عرفنا معنى الكرة الجميلة"

يرى الإعلامي الرياضي عبد العزيز الهشبول أن البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ لاعب الهلال السعودي، لا يستحق كل الإشادة التي ينالها من جمهور، مشيرًا إلى أنه لم يحقق أي إنجاز بعد.

صاحب الـ25 عامًا كان قد انضم للزعيم خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

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شارك بيريرا خلال أربع مباريات، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا، صنع خلالها ثلاثة أهداف.

وكتب الهشبول، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وش سوى في 6 جولات، جاب الدوري لا، جاب اسيا لا، جاب كأس الملك لا، اخذ هداف الدوري لا، وتقولون افضل لاعب محترف في السعوديه سلامات".

وش سوى في ٦ جولات

جاب الدوري لا

جاب اسيا لا

جاب كأس الملك لا

اخذ هداف الدوري لا

وتقولون افضل لاعب محترف في السعوديه سلامات 🤷🏻 pic.twitter.com/sR3n9AAWkj — عبدالعزيز الهشبول (@azizalhashbool) September 26, 2021

فيما اختلف الإعلامي الرياضي فياض الشمري معه في الرأي، مؤكدًا أنه عرف الجمهور معنى كرة القدم الحقيقية.

وكتب الشمري، عبر حسابه على "تويتر": "بيريرا،، النجم الذي جعلنا نرى كرة قدم حقيقية أمام الشباب، وما قدمه يفوق كل ما رأيناه من اللاعبين الأجانب منذ بداية الدوري، تشعر أن الكرة لا تمل من أن تكون بحوزته، يحسب لناديه أنه من قص شريط تواجد الأساطير غير السعوديين في ملاعبنا بداية بالتاريخي ريفالينيو".