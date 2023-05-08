أكثر من نصف مليار وتعاون مع أندية الرياض! .. خطة الهلال الجديدة لضم ليونيل ميسي

الهلال يريد أن يخرج ليونيل ميسي من طور التفكير لطور التوقيع بأي طريقة..

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إذا فشلت خطة، تلجأ إدارة الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، وقيادات الكرة السعودية، لخطة بديلة سريعًا، المهم أن المحصلة النهائية، تكون انتشار صور الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص الزعيم في الميركاتو الصيفي المقبل.

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الأرجنتيني بالفعل حضر للرياض خلال الأسبوع الماضي، لكنها كانت زيارة سياحية بصفته سفيرًا للسياحة السعودية إلا أن الهدف الأكبر هو أن يكون سفيرًا ولاعبًا في دوري روشن السعودي.

وبعدما ترددت أنباء صباح اليوم الإثنين، عبر برنامج "الشرينجيتو" الشهير، حول قبول ميسي لعرض الزعيم، ردت بعض المصادر الأخرى أن اللاعب لا يزال في طور التفكير، لكن صحيفة "ليكيب" كشفت المزيد من التفاصيل عن عرض جديد من النادي السعودي لليو في محاولة لوصول موافقة سريعة منه..

الصحيفة الفرنسية أوضحت أن الهلال قدم عرضًا جديدًا للأرجنتيني يمتد لموسمين مع خيار التمديد لعام إضافي، مقابل ما يتراوح بين 500 إلى 600 مليون يورو، مشددة على أنه ورغم هذا الإغراء المالي الكبير إلا أن المتوج بطلًا للعالم في مونديال قطر 2022م، لا يزال مترددًا، بحكم رغبته الاستمرار في أوروبا، استعدادًا لبطولتي كوبا أمريكا 2024 وكأس العالم 2026 مع منتخب بلاده.

وأوضحت "ليكيب" أن العرض ليس مغريًا من الناحية المالية فقط، إنما تسعى القيادات السعودية لإغرائه اجتماعيًا أيضًا عن طريق التفاوض مع أكثر من لاعب مقرب له كسيرجيو راموس وماركو فيراتي من باريس سان جيرمان، سيرجيو بوسكيتس؛ لاعب برشلونة، وأنخيل دي ماريا وليناردو باريديس؛ ثنائي يوفنتوس.

هذه الكتيبة ليست بالضرورة أن تنضم للهلال تحديدًا، إنما لأحد أندية الرياض بشكل عام سواء النصر أو الشباب أيضًا، إذ أن الهدف أن يجتمع الجميع في الرياض، لخلق بيئة جذابة لليو.

Shahid