حسم موقفه مع الهلال .. وكيل رينان لودي يكشف حقيقة المفاوضات مع كورينثيانز

الشكوك تُحيط بمستقبل المدافع البرازيلي

بدد بابلو ميراندا كافة الشكوك المحيطة بمستقبل موكله، نجم الهلال، رينان لودي، وذلك بعد أسابيع من الغموض المحيط بالظهير الأيسر والحديث بجدية عن إمكانية فسخ عقده أو تسويقه لقيد مواطنه نيمار بدلًا منه في قائمة الفريق السعودي المحلية.

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الهلال تعاقد مع لودي في يناير 2024 وسط شكوك كبيرة محيطة بالصفقة، ورغم البداية الصعبة في الموسم الماضي، حيث لم يصنع سوى هدف واحد خلال مبارياته الـ14 في جميع البطولات، شهد موسمه الجاري انفجارًا في قدراته الهجومية، حيث لعب 23 مباراة سجل بها 3 أهداف وصنع 7 مما جعله أحد نجوم الفريق وصناع لعبه المهمين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم ذلك التحسن، إلا أن لاعب مارسيليا السابق كان المرشح الأول للخروج من القائمة المحلية في الانتقالات الشتوية وإفساح المجال لقيد نيمار، لكن الأمر تغير في الأسابيع القليلة الأخيرة مع بدء الحديث عن استمراره وعدم قيد مواطنه متعدد الإصابات.

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لودي ارتبط خلال فترة الشك تلك بعدد من الأندية أبرزها كورينثيانز، وقد أكد الصحفي فيني كاساجراندي أن مسؤولي النادي تواجدوا في السعودية خلال ديسمبر الماضي وتحدثوا مع لودي بالفعل حول انتقاله لصفوف الفريق لكن الإجابة كانت بالرفض، بل وأبلغهم لودي بنيته البقاء مع الهلال حتى نهاية عقده في 2027.

كاساجراندي توجه إلى وكيل لودي، ميراندا، وسأله عن تلك المفاوضات، فأجاب "لودي خارج السوق وليس هناك أي مفاوضات مع كورينثيانز. لودي يريد البقاء حتى نهاية عقده مع الهلال، فهو سعيد جدًا وتأقلم تمامًا في السعودية".