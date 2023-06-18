الهلال لن يهدأ بعد فشل صفقة ميسي .. قناص ريال مدريد مطلوب في السعودية!

صفقة ليست في الحسبان مطلوبة من الهلال السعودي

وضع المفاوض السعودي قائمة من المرشحين للانضمام إلى الهلال بعد فشل التعاقد مع ليونيل ميسي وتوقيع الأخير مع إنتر ميامي الأميريكي.

الهلال كان قد قّدم عرضًا خياليًا للتعاقد مع ليونيل ميسي، لكن اللاعب رفض العرض وفضّل الانضمام إلى الدوري الأمريكي.

وبحسب "الرياضية" فإنّ الهلال يفاوض إلكاي جوندوان من مانشستر سيتي وكذلك روميلو لوكاكو من تشيلسي، كما أصبح الزعيم على مرمى حجر من إتمام التعاقد مع روبين نيفيش من وولفرهامبتون.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الهلال يسعى للتعاقد مع بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي، وبدأ بالفعل محاولاته للحصول على خدمات البرتغالي.

وكشف وكيل أعمال برتغالي - رفض ذكر اسمه - للصحيفة أنّ سيلفا لا يفضل مغادرة السيتزنس في الوقت الراهن، خاصة وأنّ عقده ينتهي في 2025.

جدير بالذكر أنّ سيلفا عبّر عن رغبته في اللعب في إسبانيا، ويرغب برشلونة في التعاقد معه لكن الوضع الاقتصادي وقف حائلًا.

وكان سيلفا قد ساهم في تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا الأول في تاريخه بعد تسجيل هدفين ضد ريال مدريد في نصف النهائي وإقصائهم من البطولة.

كما يسعى باريس سان جيرمان للتعاقد مع النجم البرتغالي لسد الفراغ الذي تركه ليونيل ميسي.