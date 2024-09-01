أموال الهلال "تبرق" أعين لاس بالماس .. انقسام داخل الإدارة حول مصير ألبرتو موليرو!

سجل هدفًا في مرمى ريال مدريد..

رغم رفض مدرب لاس بالماس، لويس كاريون، فكرة رحيل نجم الفريق الشاب، ألبرتو موليرو، إلى السعودية، متمسكًا ببقاء (جوهرة تينيريفي)، إلا أن العرض الكبير الذي قدمه الهلال، قد أربك حسابات النادي الإسباني، وصنع حالة من الانقسام حول مستقبل لاعبه.

وأفادت صحيفة Canaries، بأن الهلال قدم عرضًا بقيمة 20 مليون يورو، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني صاحب الـ20 عامًا، فيما صرّح مدرب الفريق، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ألافيس، بأن هناك أشياء في الحياة لا يستطيع التحكم فيها، ولكن الجميع في النادي يريد بقاء ألبرتو، كونه قادرًا على النمو.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية، أن العرض الباهظ المُقدم من نادي الهلال، تسبب في حدوث انقسام داخل لاس بالماس، بين بقاء ألبرتو موليرو، وانتظار تألقه هذا الموسم، ما يساعد الفريق على تحقيق الاستمرارية، والحصول على المزيد من الأموال من بيع عقد اللاعب في الصيف المُقبل، علمًا بأن اللاعب يريد البقاء والتميز مع فريقه الإسباني، أو الموافقة على بيعه هذا الصيف إلى الهلال، والفوز بمبلغ الـ20 مليون يورو على الفور.

واعتمد لويس كاريون، على اللاعب ألبرتو موليرو بشكل أساسي في مباريات لاس بالماس، الثلاث السابقة في مطلع الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني، فيما خطف موليرو الأضواء بعد إحراز هدف في شباك ريال مدريد، بعد مرور 4 دقائق من انطلاق مباراة الفريقين في الجولة الثالثة، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وأعلن الهلال عن تعاقده مع صفقتين خلال موسم الميركاتو الصيفي، حيث تعاقد مع الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو، قادمًا من مانشستر سيتي، بعقد لمدة 3 مواسم، لتعويض رحيل سعود عبد الحميد الذي احترف في صفوف روما الإيطالي، فيما ضم متعب الحربي من الشباب، بعد منافسة شرسة مع النصر، لينهي الهلال صفقة اللاعب بعقد لمدة 5 مواسم.