"كأنه خيال علمي" .. ستيف كالزادا يكشف حقيقة رغبة الهلال في التعاقد مع كريستيانو رونالدو

رد رسمي من الهلال بشأن التعاقد مع رونالدو

كشف ستيف كالزادا المدير التنفيذي لنادي الهلال، حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية، عن إمكانية ضم ناديه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمشاركة معه في كأس العالم للأندية 2025.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ووقع الهلال في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية، والتي تضم ريال مدريد الإسباني وسالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال كالزادا خلال تصريحات لصحيفة "ذا أثليتك" بعد سؤاله عن إمكانية ضم الهلال لرونالدو: "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن اللاعبين الجدد للفريق".

GOAL

وأضاف: "يبدو الأمر وكأنه خيال علمي، كريستيانو رونالدو ليس لاعبنا، ولذلك من الصعب التعليق على هذا الأمر".

من الملعب إلى الدانسفلور! نشوفكم في ساوندستورم 24!

اشتر تذكرتك الآن، واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود الخصم GOALSS24

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الحالي، حيث لم يقم العالمي بتجديد عقده حتى الآن، ليدخل الفترة الحرة في يناير المقبل.