"الهلال في كأس العالم بالملعب ولكن النصر شارك عبر مكتب"

الهلال حاضر في النسخة المقبلة لمونديال الأندية

Shahid

حلل الإعلامي عبد الكريم حمد مشاركة الهلال المقبلة في كأس العالم للأندية وقارنها بمشاركة النصر في نفس البطولة بالماضي.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مشاركة الهلال في النسخة التي ستقام بالمغرب في فبراير القادم بصفته الحامل للقب عن القارة في ظل عدم انتهاء منافسات النسخة الجاري لدوري الأبطال.

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وقال عبد الكريم حمد في "الحصاد الرياضي": "مشاركة الهلال اليوم في كأس العالم تختلف 180 درجة عن مشاركة النصر قبل 20 عاماً".

وأكمل: "وقتها كانت المشاركة عن طريق المكتب، ولكن الآن المشاركة عن طريق الملعب بصفته حامل لقب البطولة".

وختم: "الفارق أن النصر كان هناك تصويتاً وله منافس، الآن الهلال لا يوجد له منافس، وتم ترشحيه بعد انتصاره في النسخة الماضية".

Shahid