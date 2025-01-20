"قيمة الصفقة ومدة العقد" .. الكشف عن تفاصيل تعاقد الهلال مع كايو سيزار

صفقة نادي الهلال الشتوية..

حسم نادي الهلال، التعاقد مع النجم البرازيلي الشاب كايو سيزار، جناح فريق فيتوريا جيماريش؛ في انتظار "الإعلان الرسمي" عن الصفقة، خلال الساعات القليلة القادمة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

سيزار البالغ من العمر 20 سنة، انضم إلى فيتوريا جيماريش في يناير من عام 2024، قادمًا من نادي كوريتيبا البرازيلي؛ لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة، مع "إلزامية الشراء" مقابل 1.5 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء اليوم الإثنين، بلغت قيمة انتقال النجم البرازيلي الشاب إلى الزعيم الهلالي، 9 ملايين يورو "35 مليون ريال سعودي".

GOAL

الصحيفة كشفت عن أن كوريتيبا سيستفيد بمبلغ 3.6 مليون يورو من عملية الانتقال، وهو ما يمثل 40% من حق ملكية بطاقة اللاعب؛ بينما سيحصل فيتوريا جيماريش على باقي المبلغ، بعد تفعيل بند "إلزامية الشراء".

ومن ناحيته.. وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمدة 3 سنوات، على أن يتم تسجيله في خانة اللاعب الأجنبي "تحت السن"؛ حسب نفس الصحيفة.

ويحق لكل فريق من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، تسجيل ثنائي أجنبي "تحت السن"؛ حيث كان الهلال يملك المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، منذ الصيف الماضي؛ قبل أن يوقع مع كايو سيزار.

جدير بالذكر أن سيزار سجل 4 أهداف وصنع 8 آخرين، خلال 47 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيتوريا جيماريش، في مختلف المسابقات.