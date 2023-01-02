"الهلال كان قريبًا من ضم رونالدو، لكن النصر تعلم الدرس جيدًا"

النصر نجح في ضم رونالدو

Shahid

أبدى الناقد الرياضي محمد الشيخ تفهمه لكل ردود الفعل الإيجابية والسلبية عن صفقة انضمام كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي، مشيرًا إلى أنها منطقية بالنظر لشعبية اللاعب الكبيرة.

ورفض الشيخ الحديث عن نظرية المؤامرة فيما يخص تعاقد النصر مع النجم البرتغالي خلال فترة الانتقالات التي تشهد منع الهلال والاتحاد عن التسجيل، مشيرًا إلى أن تلك الصفقة سترفع سقف الطموحات حاليًا لدى جميع الأندية السعودية.

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وأضاف "السؤال مطروح بالطبع حول توقيت إتمام الصفقة، ولكني لا أمتلك أي أدلة على أنهم استغلوا إيقاف الهلال والاتحاد للتوقيع مع رونالدو، لكن الواضح والمؤكد أنهم استفادوا من إيقاف الهلال لأنه كان قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع رونالدو، لكن النصر في نفس الوقت تعلم الدرس أخيرًا".

تابع مفسرًا "النصر فهم اللعبة في السنوات الأخيرة، وعى أن المطلوب منه اقتفاء أثر الهلال وتقليده في كثير من الخطوات، والكثير من النصراويين كانوا يُطالبون بذلك منذ سنوات".

أتم "النصر بدأ بالفعل يُقلد الهلال ويقتفي آثاره، والدليل مثلًا صفقة تاليسكا التي أعلن عنها الهلال وبعدها تحول اتجاهه للنصر، وكذلك ملعب مرسول بارك الذي كان ملعب الهلال ثم انتقل للنصر، وهذا الأمر يُحسب للإدارة النصراوية بالطبع".

يُشار إلى أن عدة تقارير صحفية أفادت أن منع الهلال من القيد كان النقطة الحاسمة في رفض رونالدو لعرضه واختياره العرض النصراوي.

Shahid