إدواردو: حزين لغيابي عن الهلال، حاولت لكن لم أتمكن

محترف الزعيم السابق رحل إلى الدوري الإماراتي قبل أيام

أعرب البرازيلي كارلوس إدواردو؛ محترف الهلال السعودي السابق وشباب الأهلي الإماراتي الحالي، عن حزنه لعدم حضور لحظات تتويج الزعيم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدًا أنه فعل ما بوسعه للحضور، لكن محاولاته باءت بالفشل.

البرازيلي رحل عن قلعة الزعيم في أواخر أغسطس الماضي، لينضم إلى النادي الإماراتي في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده ورفض العروض المقدمة من إدارة الأزرق للتجديد، في ظل الاختلاف حول الأمور المادية.

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وقال إدواردو، خلال تصريحاته لصحيفة "اليوم" السعودية: "لن أتمكن من حضور حفل التتويج، كنت أتمنى الحضور ومشاركة زملائي فرحتهم، خاصةً وأن هذه هي البطولة الثامنة لي مع الهلال، والثالثة في الدوري المحلي، لكنني لن أتمكن من فعل ذلك".

وأضاف: "كنت حريصًا على التواجد مع زملائي، لكن لم تفلح محاولات، إذ يتطلب حضوري للرياض الدخول في فترة حجر منزلي لمدة سبعة أيام، مما يعني قضاء يوم التتويج بالحجر، أبارك لهم تحقيق الدوري وأتمنى لهم التوفيق".

الهلال من المقرر أن يتوج غدًا الأربعاء، بطلًا للدوري، بعد خوض مباراة الجولة الأخيرة أمام الشباب، في تمام الساعة الثامنة و35 دقيقة بتوقيت الرياض.

وخطف الزعيم اللقب من حامله النصر، بعدما حصد 66 نقطة متفوقًا بفارق ست نقاط عن العالمي، قبل جولتين من نهاية الموسم.

وشارك إدواردو، الذي قضى خمس سنوات في صفوف الأزرق، في 22 مباراة بدوري الموسم الجاري، سجل خلالها 12 هدفًا.