الوحدة ينتظر قرار الهلال للانقضاض على صانع ألعابه

الوحدة يهدف لدعم صفوفه جيدًا في الشتاء

تهدف إدارة الوحدة لدعم صفوف الفريق جيدًا خلال سوق الانتقالات الشتوي بهدف مواصلة تقديم العروض والنتائج القوية في الدوري السعودي.

ويحتل الفريق التابع لمدينة مكة المكرمة وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من 13 مباراة وبفارق 5 نقاط عن النصر في الصدارة.

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صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن الهدف الأهم والأبرز للوحدة في سوق الانتقالات الشتوي هو كارلوس إدواردو صانع ألعاب الهلال البعيد عن اللعب حاليًا للإصابة.

وأضافت الصحيفة عبر أحد المصادر في الوحدة أنهم في النادي ينتظرون قرار الإدارة الهلالية حول اللاعب البرازيلي بعد الأخبار التي انتشرت مؤخرًا في الإعلام حول نيتها التخلي عنه في ميركاتو يناير واستبداله بلاعب أجنبي آخر.

وأضاف المصدر أن تحرك الوحدة نحو كارلوس إدواردو جاء بطلب من المدرب دانييل كارينيو نظرًا للإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها وخبرته الكبيرة في كرة القدم السعودية، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أن النادي لم يتخذ أي خطوات رسمية في هذا الاتجاه وأن المشاورات مازالت قائمة انتظارًا كذلك لموقف الهلال النهائي من اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن الوحدة يفكر جديًا في التخلي عن حارس مرماه الجزائري مصطفى زغبة والتعاقد مع حارس مرمى سعودي واستغلال المقعد الأجنبي لدعم مركز آخر في الفريق.