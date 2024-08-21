الرابطة السعودية تصدم الهلال بـ"قرار رسمي" قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

ضربة قوية لـ"مخططات" نادي الهلال..

كشف عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي، عن حقيقة تقديم "دعم خاص" إلى الهلال، لحسم مجموعة من الصفقات العالمية، خلال الفترة القادمة؛ استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

الهلال يشارك في بطولة كأس العالم للأندية بـ"نظامها الجديد"، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، في صيف عام 2025؛ وذلك بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات، لأول مرة في التاريخ.

مغربل نفى خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، ونقلته قناة "الإخبارية"، حصول الزعيم الهلالي على أي "دعم خاص"، من لجنة الاستقطاب السعودية.

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وأشار الرئيس التنفيذي للرابطة، إلى أن "الدعم المحدد" لنادي الهلال تم الإعلان عنه سابقًا، مثل جميع فرق دوري روشن السعودي للمحترفين، مشددًا على أن الأمر سيظل كما هو دون تغيير؛ مع أحقية الزعيم في استخدام إيراداته الخاصة، لتدعيم صفوفه.

جدير بالذكر أن نادي الهلال لم يتعاقد مع أي صفقة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ حيث اكتفى بالاستغناء عن بعض اللاعبين المحليين، بالإضافة إلى البرازيلي ميشايل ديلجادو؛ من أجل إعادة تسجيل مواطنه نيمار دا سيلفا جونيور في قائمته، من جديد.