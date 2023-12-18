الهلال قد يواجه النصر في دور الـ16 من دوري الأبطال! .. مقترح آسيوي مفاجئ

قرعة دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا ستكون يوم 28 ديسمبر الجاري

بشكل مفاجئ.. خرج الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بـ"مقترح جديد"؛ قد يُمهد لمواجهة بين الهلال والنصر السعوديين، في دور الـ16 من مسابقة دوري الأبطال.

الثلاثي السعودي الهلال والنصر والاتحاد، بالإضافة إلى العين الإماراتي وناساف كارشي الأوزباكي، تصدروا مجموعاتهم في دوري أبطال آسيا؛ ولذلك وفقًا للوائح والقوانين، لا يُمكن أن يتواجهوا في دور الـ16.

لكن.. نظرًا لنظام التأهل الجديد في المسابقة القارية، والذي ينص على صعود أبطال المجموعات الخمس في منطقة الغرب إلى جانب أفضل 3 فرق أصحاب المركز الثاني؛ أصبح هُناك 5 أندية كـ"تصنيف أول" و3 أندية كـ"تصنيف ثاني"، في قرعة دور الـ16.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لذلك.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الإثنين، عن مقترح آسيوي جديد، لإقامة قرعة بين أندية التصنيف الأول - لمراعاة عدالة المنافسة -؛ لينضم أحدهم إلى التصنيف الثاني، مع فرق الفيحاء السعودي وسباهان أصفهان الإيراني ونافباخور الأوزباكي.

وبالتالي.. سيكون هناك 4 فرق في كل تصنيف بمنطقة الغرب؛ وهو ما قد يعني عن إمكانية تقابل الهلال والنصر، في دور الـ16 من المسابقة القارية 2023-2024، بعد أن كان هذا الأمر مستحيلًا.

جدير بالذكر أن اللوائح، تنص أيضًا على عدم مواجهة فريقين من نفس المجموعة، ضد بعضهما البعض، في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.