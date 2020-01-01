فيديو - مطالب من لوشيسكو إلى الجمهور بعد انتشار كورونا

كورونا حجزت أجانب الدوري السعودي في المملكة

وجه الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، عدة رسائل للجمهور السعودي من منزله، بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد.

الفيروس المستجد أوقف الحياة في ملاعب العالم، حيث تم تعليق النشاط الرياضي في المملكة بقرار من وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، حتى إشعار آخر.

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وقال لوشيسكو، خلال فيديو نشره المركز الإعلامي للزعيم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كما تعلمون أننا جميعًا نمر بوضع صعب ومعقد هذه الأيام، ومن المهم جدًا أن ندرك حجم المسؤولية التي على عاتقنا، فالوضع ليس سهلًا بل صعب للغاية".

وأضاف: "علينا أن نقاتل جميعًا لمواجهة هذا الفيروس الذي ينتشر بشكل سهل وسريع جدًا في كل العالم، هناك شيء واحد علينا فعله، وهو كما ذكرت من قبل أن نكون كلنا مسؤولين، وأن نحترم وننفذ كل التعليمات المقدمة لنا من وزارة الصحة، ينبغي علينا أن نتفادى الخروج من المنزل وتفادي التجمع مع الآخرين، ينبغي علينا أيضًا أن نعتني بصحتنا، ونقوم بغسل اليدين في كل لحظة ممكنة".

🎥 “رازفان لوشيسكو" من منزله يتحدّث:



"علينا أن نحترم وننفّذ تعليمات وزارة الصحة.. وينبغي أن نتجنّب الخروج من المنزل، ونتفادى التجمّع مع الآخرين" #الزم_بيتك 🏠#فيديو_الهلال #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/SsG4o9RoXc — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 22, 2020

يذكر أن اللاعبين يخوضون حاليًا تدريباتهم من المنازل، حيث تم تعليق الحصص التدريبية مؤقتًا بقرار من وزارة الرياضة، وأطلقت اللجنة الأولمبية السعودية وسمًا بعنوان "تمرن_بالبيت"، لتحفيز اللاعبين على مواصلة تدريباتهم حتى لا يفقدوا لياقتهم البدنية، تمهيدًا لعودة النشاط في أي وقت.