الاتحاد الآسيوي: الهلال لم يُظلم، قرار شطب نتائجه قانوني تمامًا

الهلال استبعد من دوري أبطال آسيا

دافع افازبيك بيرديكولوف نائب مدير المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قرارهم شطب نتائج الهلال السعودي في دور المجموعات واستبعاده من دوري أبطال آسيا 2020، مؤكدًا أن حامل اللقب لم يُظلم.

الاتحاد القاري كان قد اتخذ قرارًا صادمًا باستبعاد الفريق السعودي من دوري الأبطال وشطب جميع نتائجه في دور المجموعات، ذلك بعد إلغاء مباراته أمام شباب الأهلي دبي لعدم تقديمه قائمة توافق النصاب القانوني، حيث منعته الإصابات بفيروس كورونا والتي تجاوزت الـ30 مصابًا (لاعبين وعناصر أجهزة فنية وإدارية وطبية) من دخول اللقاء بأكثر من 11 لاعبًا بينهم ثلاثة حراس مرمى.

المسؤول البارز بالاتحاد القاري تحدث اليوم الجمعة عبر تطبيق "زووم" خلال لقاء لقاء نظمته اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية المنظمة للبطولة في الدوحة حول تنظيم المباريات والمراحل المتبقية من دوري الأبطال خلال جائحة كورونا "كوفيد 19" قائلًا "الحد الأدنى لقائمة أي فريق للمباراة كان 13 لاعبًا، وقد تم التوافق على هذا الرقم قبل البطولة".

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"ذلك الأمر يتوافق كذلك مع قوانين الاتحاد الأوروبي للعبة، الهلال وللأسف لم ينجح في توفير 13 لاعبًا للمباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام شباب الأهلي".

وقد برر الاتحاد الآسيوي قراره بشطب جميع نتائج الهلال في دور المجموعات بأن اعتباره منسحبًا ومنح نقاط المباراة الأخيرة للفريق الإماراتي سيخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين فرق المجموعة.

بيرديكولوف أكد أن الموافقة على استبدال الهلال لحارسي مرماه جاء تطبيقًا للوائح الخاصة بدوري الأبطال، موضحًا "اللائحة تسمح لكل نادٍ بقيد 35 لاعبًا لكامل الموسم، وبتقديم قائمة من 21 اسمًا لكل مباراة، لكن الموسم طويل ونتفهم أن تحدث إصابات، ومع النظر للمميزات الخاصة لحراس المرمى نمنح أي نادٍ فرصة استبدال حارس مرمى أو اثنين إن تعرضا لإصابات بالغة".

أتم "هذا ما حدث مع الهلال، إذ تم السماح له بعد أن تأكدت الأجهزة الطبية لدينا أن حارسي مرماه لن يستطيعا اللعب خلال الـ30 يومًا التالية، لكن ذلك القانون لا ينطبق على بقية اللاعبين".

يُشار إلى أن النصر أصبح ممثل السعودية الوحيد في دوري أبطال آسيا، بعدما أقصى مواطنيه التعاون والأهلي ووصل إلى نصف النهائي، حيث سيلعب غدًا السبت أمام برسبوليس الإيراني في نصف النهائي.