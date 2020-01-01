رئيس الهلال: خرجنا مرفوعي الرأس، تعنت الاتحاد الآسيوي غريب وغير مبرر

فهد بن نافل يتحدث عقب استبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا

أبدى فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي حزنه لاستبعاد الفريق من دوري أبطال آسيا 2020، لكن مشددًا في نفس الوقت أنهم غادروا البطولة مرفوعي الرأس وأنهم سيعودون للفوز بها مجددًا.

الاتحاد القاري كان قد اتخذ قرارًا صادمًا مساء أمس باستبعاد حامل اللقب من دوري الأبطال وإلغاء جميع نتائجه في دور المجموعات، ذلك بعد إلغاء مباراته أمام شباب الأهلي دبي لعدم تقديمه قائمة توافق النصاب القانوني، حيث منعته الإصابات بفيروس كورونا والتي تجاوزت الـ30 مصابًا (لاعبين وعناصر أجهزة فنية وإدارية وطبية) من دخول اللقاء بأكثر من 11 لاعبًا بينهم ثلاثة حراس مرمى.

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الرئيس تحدث عن تلك الأزمة عبر برنامج الدوري مع وليد مؤكدًا أنهم سيدرسون في الأيام القليلة القادمة سُبل الحفاظ على حقوق الهلال والاحتجاج على قرار الاتحاد القاري، لكن موضحًا أن الأهم لديهم حاليًا هو إعادة البعثة بالسلامة إلى أرض الوطن والتباحث مع وزارتي الصحة والرياضة لتحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن.

مضيفًا "أشكر في البداية جميع اللاعبين وأفراد البعثة لمحاولتهم إسعاد جماهيرهم الكبيرة وتمثيل السعودية خير تمثيل، سندرس عديد النقاط الخاصة بتلك الأزمة والإجراءات المتوقع أن نقوم بها مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي ومختصين قانونيين، وذلك للحفاظ على حقوق الهلال".

"كل شيء في تلك البطولة كان استثنائيًا ونتيجة ظروف قاهرة، الاتحاد الآسيوي غير كل شيء، سواء نظام البطولة من عدة مباريات إلى دورة مجمعة أو من اللعب ذهابًا إيابًا إلى مباراة واحدة أو نظام التسجيل، كل شيء تغير لتلك الظروف القاهرة ولكن الاتحاد الآسيوي لم يجد في تعرض بعثة الهلال لعديد الإصابات بفيروس كورونا وما لذلك من أثر صحي ونفسي ظرفًا قاهرًا، هو تعنت غريب وغير مبرر أبدًا من جانبهم".

وأوضح فهد بن نافل أن سلامة اللاعبين كانت الأهم لديهم خلال تلك الأزمة، موضحًا أن استبعاد اللاعبين سلمان الفرج وحمد العبدان من مباراة شباب الأهلي كان لعدم قدرتهم اللعب صحيًا وبدنيًا بسبب الآثار السلبية لإصابتهم بفيروس كورونا، مشددًا على أنهم رفضوا تمامًا المجازفة بأي من نجوم الفريق.

وعن سبب انتشار الفيروس، قال الرئيس "لم نصل أبدًا لكيفية انتشار الفيروس في البعثة، هذا صعب جدًا وهو قضاء الله وقدره، الفيروس أصاب أشخاص احتاطوا كثيرًا منه، الأهم الآن هو إعادة أفراد البعثة بسلامة إلى أرض الوطن وإلى عوائلهم وأحبائهم، وان شاء الله نفس تلك المجموعة ستعوض الجماهير ببطولات تليق باسم الهلال والسعودية".

وأتم بن نافل بالتأكيد على أن بيان الاتحاد الآسيوي غريب جدًا، إذ حصر القضية في تسجيل الهلال 27 لاعبًا فقط في قائمته الآسيوية، موضحًا أن ذلك يعود لإدارة النادي وعدد لاعبيه في القائمة المحلية، رافضًا المقارنة مع أندية أخرى، خاصة في ظل قيد النصر والأهلي والتعاون أكثر من 33 لاعبًا.