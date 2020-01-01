ثلاثة حراس مرمى في تشكيل الهلال لمواجهة شباب الأهلي

الاتحاد الآسيوي رفض تأجيل المباراة

أعلن نادي الهلال السعودي قائمة اللاعبين التي ستواجه شباب الأهلي دبي في التاسعة بتوقيت السعودية من مساء اليوم في آخر جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

بطل الدوري السعودي كان قد تعرض لعاصفة من الإصابات بفيروس كورونا منذ وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال مباريات دوري أبطال آسيا، وقد بدأ الأمر بخمسة لاعبين وسعود كريري مدير الكرة وانتهى يوم أمس لعدد من الإصابات تجاوز الـ30 مصابًا ما بين لاعبين وعناصر في الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

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وقد طلب "الزعيم" تأجيل مباراة الليلة أمام الفريق الإماراتي لكن الاتحاد الآسيوي رفض طلبه مُصرًا على إقامة اللقاء في وقته المحدد سابقًا رغم تلك الأزمة الكارثية والاستثنائية.

📃 تلقّت إدارة النادي قبل قليل رفضًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطلبها تأجيل مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم التي ستجمعه بنظيره "شباب أهلي دبي الإماراتي" في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 23, 2020

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن إمكانية عدم لعب المباراة لعدم اكتمال النصاب القانوني للهلال نتيجة الإصابات العديدة بين صفوفه بفيروس كورونا.

الهلال أعلن منذ قليل قائمة اللقاء والتي لم تضم أي لاعب بديل، بعد فشل الثنائي سلمان الفرج وحمد العبدان في اجتياز الفحوصات الطبية التي أقرها الاتحاد الآسيوي لضمان جاهزية اللاعبين المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا لخوض المباريات صحيًا وبدنًا.

وضم التشكيل الأساسي للفريق ثلاثة حراس مرمى بجانب ثمانية لاعبين، إذ سيتكون من عبد الله المعيوف في حراسة المرمى، ومعه مدالله العليان وجانج هيون سو ومنصور البيشي وهتان باهبري وأمير كردي وأندريه كاريلو وتركي المطيري ووليد أحمد وأحمد آل الجبيع (حارس مرمى) وعبد الله البيشي (حارس مرمى).

📋 ثلاثة حراس مرمى.. وثمانية لاعبين.. تضمّهم قائمة #الهلال الأساسية والاحتياطية في مواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي#الهلال_شباب_أهلي_دبي pic.twitter.com/ZtHWlfbEpZ — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 23, 2020

يُشار إلى أن الاتحاد القاري غير في البروتوكول الطبي الخاص بدوري أبطال آسيا بعد وضع الهلال، إذ سمح للاعبين المصابين بفيروس كورونا العودة للعب حال خضوعهم لفحص المسحة الطبية الخاص بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا مرتين وظهور النتيجة سلبية في المرتين، ومن ثم اجتياز اختبارات طبية محددة لإثبات جاهزيتهم للعب.

وقد تعافى 6 لاعبين من الهلال وجاءت نتيجة مسحتيهم الطبية سلبية بالفعل، وقد خضع الفرج والعبدان للفحص الطبي ولم يجتازاه، فيما لم يخضع له بعد بقية اللاعبين.

الهلال تأهل رسميًا لدور الـ16 من البطولة القارية التي يحمل لقبها بعد تعادله سلبيًا مع شاهر خودرو يوم الأحد الماضي، ومن المتوقع أن يلعب مباراة دور الـ16 يوم السبت القادم أمام ثاني المجموعة الأولى والمتوقع بنسبة كبيرة أن يكون الشرطة العراقي.