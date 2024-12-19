"يصرون على معاقبة رئيس الهلال!" .. كواليس مفاجئة في خطابات الرابطة مع لجنة الحكام لإيقاف فهد بن نافل

ابن نافل أثار الجدل في الشارع السعودي..

رغم مرور أسبوعين تقريبًا على "الواقعة"؛ إلا أن أنباء معاقبة فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، لا تزال تثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي - حتى الآن -.

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ابن نافل نزل إلى أرضية الملعب، على هامش مباراة الهلال والرائد، والتي انتهت بفوز الزعيم (3-2)، يوم 7 ديسمبر 2024، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

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وبعد نزوله لأرضية الملعب.. ظهر ابن نافل وهو يتحدث بانفعال شديد مع حكم المباراة؛ لتخرج العديد من التقارير طوال الأيام الماضية، تتحدث عن إمكانية معاقبة رئيس الهلال من قِبل الرابطة السعودية المحترفة.

وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، مفاجآت من العيار الثقيل، بخصوص واقعة رئيس مجلس إدارة الزعيم الهلالي في مباراة فريقه ضد الرائد، وإصرار الرابطة على معاقبته.

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الجماز قال في تصريحات مع برنامج "ملاعب"، مساء اليوم الخميس: "معلومات مؤكدة 100%.. الرابطة أرسلت خطابًا إلى لجنة الحكام؛ للاستفسار عن واقعة فهد بن نافل، من أجل توقيع عقوبة عليه".

وكشف الإعلامي الرياضي عن أن لجنة الحكام، ردت على هذا الخطاب؛ بالتأكيد على أنها ليس لها علاقة بأي شيء يحدث خارج مجريات المباراة، لافتًا إلى أن الرابطة لم تتوقف عند ذلك؛ حيث قامت بإرسال خطاب جديد إلى اللجنة.

وأضاف الجماز: "الرابطة سألت في خطابها الجديد (هل دوّن حكم المباراة أي شيء بخصوص تصرف رئيس الهلال؟!)"، مؤكدًا أن اللجنة ردت بأنه لا يوجد أي شيء بخصوص هذا الأمر، في تقرير الحكم.

وأعرب عبدالرحمن الجماز عن دهشته من إصرار الرابطة، على معاقبة فهد بن نافل وإيقافه، بالرغم من أنه لم يفعل أي شيء سوى الاستفسار عن سبب عدم عودة الحكم إلى تقنية الفيديو "فار"، في واقعة إصابة نجم فريقه سالم الدوسري؛ مناشدًا من اسماه بـ"صاحب التحديات"، بأن يقدّم استقالته من منصبه فورًا؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يحتل "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد "المتصدر".