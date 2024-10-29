"إذا لم أشجع الهلال سأجلس في بيتي!" .. فهد الهريفي يعلن انشقاقه عن النصر رسميًا

موقف غريب من نجم النصر الأسبق أثار استغراب الجميع في الوسط الرياضي السعودي!

بعد سنوات من الشد والجذب مع جمهور النصر السعودي نظرًا لانتقاده الفريق الأول لكرة القدم علنًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما كانت النهاية إلا لتكون هكذا، إذ أعلن فهد الهريفي؛ نجم العالمي الأسبق، تحوله لتشجيع الهلال بشكل رسمي!

نجم العالمي الأسبق يعمل حاليًا محللًا عبر برنامج "رياضة سكوب"، وظهر خلاله متفاعلًا بقوة مع رسالة أحد المشجعين الهلاليين كاشفًا عن تحول انتمائه من النصر إلى الهلال..

المشجع بعث برسالة للبرنامج يفتخر بها بوصول الهلال لـ55 مباراة محلية دون خسارة عقب الفوز أمس الثلاثاء، أمام الطائي (4-1) في دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين، ليعادل الرقم القياسي الذي كان مسجلًا باسم الأهلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هنا تفاعل معه الهريفي معلقًا: "أريد قول شيء في خاطري، دائمًا كنت أقوله في الكواليس، لكن أريد اليوم أن أقوله على الهواء، (إذا لم أشجع الهلال .. سأجلس في بيتي وأبتعد عن التحليل)".

وأضاف: "الهلال يفرض عليك أن تصير مشجعًا له مهما كان؛ بأدائه وأرقامه ومنظومته الرائعة في كل شيء".

يذكر أن الهلال يلتقي في المباراة المقبلة بالنصر في الأول من نوفمبر القادم، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري روشن برصيد 24 نقطة من ثماني جولات (العلامة الكاملة)، فيما يحل النصر ثالثًا بـ18 نقطة.