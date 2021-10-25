الأوضاع داخل الاتحاد على صفيح ساخن

انتهى "شهر العسل" بين الاتحاد ومدربه الروماني كوزمين كونترا، وذلك بعد تراجع النتائج مؤخرًا وفقدان 5 نقاط متتالية في الدوري السعودي أبعدت الفريق عن الصدارة.

الفريق الجداوي تعاقد مع كونترا ليخلف فابيو كاريلي، وقد حقق في البداية نتائج ممتازة مما جعله محل إعجاب الجميع، سواء المسؤولين أو الإعلاميين أو الجماهير، لكن التعادل مع التعاون وضمك والخسارة الأخيرة أمام الشباب فتحت نار الانتقادات على المدرب ووضعت علامات الشك حول مستقبله.

صحيفة الاقتصادية السعودية نقلت عن مصادر في الاتحاد عدم رضا الإدارة برئاسة أنمار الحائلي عن أداء كونترا بعد النتائج الأخيرة، مشيرة إلى أنها قررت عقد اجتماعات مكثفة معه لمعرفة أسباب التراجع ومحاولة علاجها.

وأضاف المصدر أن كوزمين سيُمنح فرصة أخيرة خلال الجولات الثلاثة القادمة، أمام الحزم والفتح والهلال، على أن تكون المباراة الأخيرة في الفاصلة في مستقبله ما بين تجديد الثقة وتأكيد البقاء أو الإقالة.

ومن جانب آخر، أوضحت الاقتصادية أن الإدارة الاتحادية قررت خصم 30% من راتب فهد المولد بعد انفعاله الغاضب عقب خروجه من الملعب خلال مواجهة الشباب.

اللاعب السعودي كان قد خرج غاضبًا جدًا عند تغييره خلال اللقاء، ورغم تقدمه باعتذار بعدها للنادي والجهاز الفني والجماهير، إلا أن الإدارة قررت تطبيق تلك العقوبة القاسية عليه.