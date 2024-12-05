بسبب الهلال وفترة التسجيل الاستثنائية .. اتحاد الكرة يواجه اتهامًا بـ"استفزاز" أندية دوري روشن!

بعد قرار فترة التسجيل الاستثنائية..

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قراره بفتح فترة تسجيل استثنائية لكافة أندية دوري روشن السعودي، قبل كأس العالم للأندية 2025، حيث تقام الفترة بين 1-10 يونيو المُقبل، عملًا بالفقرة 4 من المادة 22 بلائحة المونديال، التي تتضمن منح الاتحادات الوطنية الأعضاء صلاحية فتح فترة تسجيل استثنائية، حال مشاركة أي من أنديتهم في البطولة.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، بنظام جديد يشهد مشاركة 32 فريقًا لأول مرة، فيما يشارك الهلال، باعتباره بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي عبد العزيز الغيامة، عبر برنامج "برا 18"، إن قرار اتحاد الكرة بفتح باب الانتقالات لجميع الأندية، في هذه الفترة، ليس له أي فائدة، لانتهاء المنافسات المحلية، مضيفًا أن الاتحاد الدولي (فيفا) أعطى الصلاحية للاتحادات الوطنية، بالسماح بفتح فترة الانتقالات للأندية كافة، أو الاقتصار على الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبه، أكد الإعلامي هتان النجار، أن صيغة اتحاد الكرة بفتح فترة التسجيل الاستثنائية، تعد استفزازية للأندية السعودية، كونها غير مستفيدة من هذا القرار، وكان يُفترض أن تكون الصيغة، باستثناء نادي الهلال فقط في تلك الفترة الاستثنائية، كونه المستفيد من ذلك القرار، بحكم مشاركته في مونديال الأندية.

وأضاف "الفيفا تحدث عن اللائحة التنظيمية، بموجب المادة 22/4 من لائحة كأس العالم للأندية، ضمن المادة 6 فقرة 2، بإمكان الاتحادات التي تمتلك أندية مشاركة في كأس العالم للأندية، بأن تعطى فترة استثنائية، ضمن إطار النزاهة الرياضية، وحتى تكملة المادة، تقول (ولتجنب الشك، لا يلتزم الاتحاد بتلك الفترة)، وبالتأكيد الهلال إذا ما احتاج سيستغل تلك الفترة، بتقييم للفريق قبل المشاركة، والاتحاد عندما شارك في البطولة العالمية، لم يكن لديه أي دعم. أرى كتابة الصيغة مستفزة، وكان يفترض لمن صاغ الخبر أن يكون أقوى من ذلك، ويمنح الاستثناء للهلال فقط".