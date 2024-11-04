حقيقة مفاوضات الهلال للتعاقد مع "ابن الاتحاد" في الشتوية

الهلال ينافس بقوة على كافة الألقاب والبطولات..

منذ عدة أيام.. يتم تداول أخبار عن اقتراب نادي الهلال السعودي، من "التعاقد" مع أحد اللاعبين المحليين؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2025".

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هذا اللاعب المقصود؛ هو عون السلولي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، الذي يبلغ من العمر 26 سنة، ويرتبط بعقد مع "سكري القصيم" حتى 30 يونيو 2027.

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وفي هذا السياق.. نفى الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، وجود أي "مفاوضات" بين الإدارة الهلالية ونظيرتها في التعاون؛ من أجل التعاقد مع السلولي، في الميركاتو الشتوي القادم.

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الحميدي كشف عبر برنامجه "برا 18"، عن أن مدافع فريق التعاون "خارج حسابات" الهلال تمامًا، في الميركاتو الشتوي القادم؛ حيث لا توجد أي نية للتعاقد معه من الأساس.

ويملك الهلال 4 لاعبين يجيدون في مركز قلب الدفاع، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ هم: السنغالي خاليدو كوليبالي، والثلاثي السعودي علي البليهي وحسان تمبكتي وخليفة الدوسري.

وأشاد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، بكوليبالي والبليهي وتمبكتي، معتبرًا أن امتلاك هذا الثلاثي الدفاعي الرائع في فريقه، بمثابة الميزة له كـ"مدرب".

جدير بالذكر أن عون السلولي تدرج في مختلف الفئات السنية بنادي الاتحاد السعودي، حتى الوصول إلى الفريق الأول عام 2017؛ حيث لعب معه عامين، قبل إعارته للفيحاء والنهضة - على التوالي -، ثم البيع نهائيًا للتعاون في صيف 2021.