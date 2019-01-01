الهلال يخسر عمر خربين لستة أسابيع

إصابة جديدة في صفوف الزعيم

أضيف المهاجم السوري "عمر خربين" لزميله كارلوس إدواردو في قائمة مصابي الهلال والغائبين عنه لفترة طويلة.

الهلال أفلت من فخ الخسارة أمام الحزم في الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعدما أحرز سيباستيان جيوفينكو هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلًا للضائع خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

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وغاب خربين عن تدريبات الهلال خلال الأيام القليلة الماضية ولم يلعب لقاء الحزم، وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أنه الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرًا أظهرت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية سيُبعده عن اللعب لمدة 6 أسابيع تقريبًا.

ويخضع المهاجم الذي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا لبيراميدز المصري لبرنامج علاجي وتأهيلي في عيادة النادي العاصمي، ومن ثم سيبدأ برنامجًا بدنيًا مكثفًا لضمان سرعة تعافيه وعودته للعب مع الهلال في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وأثيرت عدة تقارير في الإعلام حول نية الإدارة الهلالية التخلي عن عمر خربين خلال سوق الانتقالات الشتوي لعدم القناعة بمردوده خاصة لعجزه تعويض غياب بافيتيمبي جوميس واستغلال الفرصة الثمينة التي لاحت له في كأس العالم للأندية، لكن تقارير أخرى نفت ذلك وأكدت رغبة المدرب رازفان لوشيسكو الحفاظ على جميع الأجانب حتى نهاية الموسم ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنهم.

يُشار لأن الهلال يتواجد في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة وبفارق 8 نقاط عن النصر في الصدارة، لكنه لم يلعب سوى 10 مباريات لانشغاله بلعب نهائي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.