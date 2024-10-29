الهلال يحسم مستقبل علي البليهي ومحمد كنو .. وموقف حسان تمبكتي بعد عروض "الاحتراف الأوروبي"

الكشف عن مستقبل ثلاثي نادي الهلال..

حسم نادي الهلال السعودي، "مستقبل" قلب الدفاع علي البليهي، وزميله متوسط الميدان محمد كنو، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، في ظل اقترابيهما من دخول الستة أشهر الأخيرة في عقوديهما.

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البليهي وكنو يرتبطا بعقود مع نادي الهلال، حتى 30 يونيو من عام 2025؛ حيث يحق لهما التوقيع مع أي فريقٍ آخر، بداية من شهر يناير القادم، دون الرجوع إلى إدارة الزعيم.

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وفي هذا السياق.. نفى الإعلاميان حواس العابد وحامد القرني، كل الأنباء التي انتشرت في الأيام الماضية؛ بشأن رحيل البليهي وكنو عن الزعيم الهلالي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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العابد والقرني أعلنا في تصريحات مع برنامج "سبورت سنتر"، مساء اليوم الثلاثاء، رغبة لإدارة الهلالية في تجديد عقود الثنائي؛ حيث بدأت المفاوضات الرسمية معهما.

وأكد القرني أن مسؤولي نادي الهلال، عرضوا على كنو تجديد عقده لمدة موسمين حتى 30 يونيو من عام 2027، بينما يتم التفاوض مع البليهي على التمديد لمدة عام واحد فقط.

وعلى جانب آخر.. كشف حواس العابد عن "عروض احترفية" للثلاثي السعودي حسان تمبكتي، قلب دفاع نادي الهلال، ومصعب الجوير، متوسط ميدان الزعيم المعار إلى الشباب السعودي، ونواف العقيدي، حارس عملاق الرياض الآخر النصر.

وأوضح العابد "رفض" تمبكتي، فكرة الاحتراف في الملاعب الأوروبية؛ حيث يتمسك بالبقاء مع الهلال، وخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025 معه؛ وهو الأمر الذي يدعمه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية، شهدت احتراف أكثر من لاعب سعودي في "الملاعب الأوروبية"؛ أبرزهم الظهير الأيمن سعود عبدالحميد، الذي انتقل من الهلال إلى روما الإيطالي، وثنائي الاتحاد فيصل الغامدي ومروان الصحفي، اللذين انضما إلى بيرشكوت البلجيكي، لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.