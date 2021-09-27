وكيل المدافع يكذب المركز الإعلامي للنادي

لا أحد يعلم ماذا يدور تحديدًا في نادي الهلال السعودي، أخبار كثيرة وأنباء لا يعلم الجمهور مدى صحتها من عدمها، والمسؤولون يلتزمون الصمت.

البليهي ينضم لمثيري الجدل:

لم يُغلق ملف أزمتي الإيطالي سيباستيان جيوفينكو والبيروفي أندريه كاريلو بعد، حتى ظهرت أزمة المدافع علي البليهي على السطح.

رفيع الشهراني؛ وكيل أعمال البليهي، كذّب المركز الإعلامي لنادي الهلال، نافيًا معاناة اللاعب من أي إصابة، ومؤكدًا أنه سيشارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

المركز الإعلامي أعلن أمس الأحد، معاناة المدافع من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال المباراة الأخيرة أمام الشباب بديربي الرياض.

صباح اليوم، نفى وكيل المدافع تلك الأنباء، فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " مؤخراً كثر الكلام عن إصابة موكلي علي البليهي وكثرت التساؤلات عن مدى إصابته وفترة علاجه .. ولله الحمد اللاعب في حالة صحية جيدة وكان لديه إجهاد مؤقت فقط وغير صحيح مايدار عن إصابته بالعضلة الضامة".

وأضاف: "غداً سيدخل اللاعب التمارين الجماعيه مع بقية زملاءه اللاعبين إن شاء الله".

مؤخراً كثر الكلام عن إصابة موكلي علي البليهي وكثرت التساؤلات عن مدى إصابته وفترة علاجه .. ولله الحمد اللاعب في حالة صحية جيدة وكان لديه إجهاد مؤقت فقط وغير صحيح مايدار عن إصابته بالعضلة الضامة وغداً سيدخل اللاعب التمارين الجماعيه مع بقية زملاءه اللاعبين إن شاء الله .. pic.twitter.com/snbSiTHheb — رفيع الشهراني (@raffee5696) September 27, 2021

ورغم تأكيدات الوكيل بأن البليهي سيشارك بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية إلا أن المركز الإعلامي أكد غياب اللاعب عن تدريبات اليوم الإثنين، إثر خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي، ليترك خلفه عديد علامات الاستفهام عما يجري بكواليس الزعيم.

ما هي أزمة جيوفينكو؟

لاعب الوسط الإيطالي لم يعد ضمن اهتمامات الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم، وإدارة النادي برئاسة فهد بن نافل.

ووفقًا للصحفي الإيطالي نيكولو شيريا فإن جيوفينكو طلب الاستمرار في صفوف الأزرق، مقابل تخفيض راتبه والتنازل عن بعض المستحقات المالية، لكن قوبل طلبه بالرفض.

الصحفي الإيطالي أشار كذلك إلى أن النادي العاصمي أغلق أبواب التدريب أمام اللاعب، لإجباره على الرحيل أكثر من مرة، بجانب إلغاء إقامته في المملكة. (طالع التفاصيل)

شيريا كذلك أوضح أن هذا التصرف سيفتح به الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحقيقًا، قد يُسفر عن حرمان الهلال من المشاركة في دوري أبطال آسيا.

ما هي أزمة كاريلو؟

وفقًا للحساب الرسمي لنادي الهلال فإن كاريلو يغيب عن الملاعب قرابة الشهر، نظرًا لمعاناته من كدمة أسفل الظهر، لكن التقارير الصحفية كذبت ذلك.

فجرت التقارير الإعلامية، مفاجأة من العيار الثقيل، عن أن خبر معاناة البيروفي من إصابة في الظهر مجرد ستار لأزمة كبيرة بينه وبين الإدارة.

التقارير تؤكد عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية المتأخرة وهو ما أغضبه، وجعله يتمرد، بل ربما يفكر في فسخ عقده، مع استبعاده من القائمة الآسيوية. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضًا..